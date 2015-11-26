Супруга приморского байкера, попавшего в ДТП, пообещала вознаграждение свидетелям

В поиске виновного заинтересован и бывший вице-губернатор Павел Серебряков
Общество 10:28
Григорий Антошенков. Фото: Профиль Григория в социальной сети Instagram

Жена Григория Антошенкова, разбившегося на мотоцикле в конце сентября, объявила о вознаграждении за помощь в поисках виновника ДТП. За достоверную информацию супруга пострадавшего обещает заплатить 50 тысяч рублей. Вместе с ней к возможным свидетелям обратился друг Григория, бывший вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, сообщает ИА PrimaMedia.

Григорий Антошенков, более известный в байкерской среде как Григорий "Varg", попал в серьёзное ДТП в Кировском районе Приморья 27 сентября. С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу, где он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Пока Григорий не пришёл в сознание, его жена Анастасия в социальных сетях снова обратилась к возможным свидетелям ДТП: обещает заплатить за достоверную информацию 50 тысяч рублей.

Анастасию поддержал бывший вице-губернатор края Павел Серебряков — тоже байкер и друг Григория. Сначала он разместил в социальной сети Facebook пост, в котором поделился снимками с места происшествия и пояснил, что рядом с мотоциклом обнаружили "останки" автомобиля, а потому в кювете Антошенков оказался в результате столкновения. Сейчас Серебряков репостнул обращение Анастасии и от себя лично попросил свидетелей аварии поделиться сведениями.

Серебряков надеется, что его друг придёт в себя и сам расскажет всё, как было, а пока близкие байкера готовы "отблагодарить за достоверную информацию, которая восстановит полную картину и выявит виновника". В то же время в полиции считают, что мотоциклист просто не справился с управлением.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2019 году Григорий Антошенков не привлекался. Летом он совершил одиночное путешествие на мотоцикле по маршруту Владивосток – Монголия – Байкал.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Бывший вице-губернатор Приморья ищет виновника ДТП с участием друга-байкера

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием известного приморского байкера

Написать автору
мотоциклы, мокики (мототехника) мотоспорт байкеры Серебряков Павел Юрьевич

Мотоциклисты Приморья закрыли сезон во Владивостоке

5 октября, 19:00

Байкеры со всего Приморья закрывают сезон на центральной площади Владивостока

5 октября, 13:16
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia