Супруга приморского байкера, попавшего в ДТП, пообещала вознаграждение свидетелям

В поиске виновного заинтересован и бывший вице-губернатор Павел Серебряков

Григорий Антошенков. Фото: Профиль Григория в социальной сети Instagram

Жена Григория Антошенкова, разбившегося на мотоцикле в конце сентября, объявила о вознаграждении за помощь в поисках виновника ДТП. За достоверную информацию супруга пострадавшего обещает заплатить 50 тысяч рублей. Вместе с ней к возможным свидетелям обратился друг Григория, бывший вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, сообщает ИА PrimaMedia.

Григорий Антошенков, более известный в байкерской среде как Григорий "Varg", попал в серьёзное ДТП в Кировском районе Приморья 27 сентября. С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу, где он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Пока Григорий не пришёл в сознание, его жена Анастасия в социальных сетях снова обратилась к возможным свидетелям ДТП: обещает заплатить за достоверную информацию 50 тысяч рублей.

Анастасию поддержал бывший вице-губернатор края Павел Серебряков — тоже байкер и друг Григория. Сначала он разместил в социальной сети Facebook пост, в котором поделился снимками с места происшествия и пояснил, что рядом с мотоциклом обнаружили "останки" автомобиля, а потому в кювете Антошенков оказался в результате столкновения. Сейчас Серебряков репостнул обращение Анастасии и от себя лично попросил свидетелей аварии поделиться сведениями.

Серебряков надеется, что его друг придёт в себя и сам расскажет всё, как было, а пока близкие байкера готовы "отблагодарить за достоверную информацию, которая восстановит полную картину и выявит виновника". В то же время в полиции считают, что мотоциклист просто не справился с управлением.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2019 году Григорий Антошенков не привлекался. Летом он совершил одиночное путешествие на мотоцикле по маршруту Владивосток – Монголия – Байкал.