Дальневосточная сеть аптек "Монастырев" заходит в Москву

Московские аналитики подсчитали, во сколько обойдется эта экспансия
Бизнес 11:55
Александр Монастырев - основатель сети аптек "Монастырев.рф".. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточная сеть аптек "Монастырев" заходит на московский рынок. Холдинг откроет магазины на площадях одного из гигантов российского продуктового ритейла "Вкусвилл", сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал агентству представитель аптечного холдинга, "Монастырев и КО" откроет в Москве 12 точек. Ряд из них должен заработать до конца 2019 года. В дальнейшем проект может быть расширен и выведен в регионы. Первые аптеки разместятся на площади от 20 кв. м.

Московские аналитики уже подсчитали, во сколько обойдется эта экспансия. По подсчетам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, которые приводит издание "Коммерсант", открытие одной аптеки "Монастырев" во "Вкусвилле" будет стоить ритейлеру порядка 1,5 млн рублей в зависимости от ассортимента и без учета аренды. При этом он не исключает, что основные расходы "Монастырева" могут прийтись именно на аренду. Динамика роста продаж в продуктовом ритейле сокращается, а упущенную выручку сети пытаются восполнить за счет сдачи в аренду своих площадей по повышенной ставке, утверждает эксперт. По данным Росстата, которые приводит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, в январе—августе 2019 года продажи в продуктовом ритейле в реальном выражении выросли на 1,5%, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель был на уровне 2,8%.

Марат Ибрагимов подсчитал, что при обороте 2,9 млрд руб. на 48 аптек средняя выручка одной точки "Монастырева" может превышать 60 млн руб., что является довольно неплохим показателем. Выбор дальневосточной компании при наличии в Москве огромного количества уже раскрученных аптечных сетей действительно может быть связан с готовностью "Монастырева" платить повышенную арендную ставку, согласен аналитик. С другой стороны, отмечает господин Ибрагимов, "Вкусвилл" могла привлечь эффективная модель "Монастырева", дающая высокую выручку на 1 кв. м. По его оценкам, аптеки могут добавить продуктовой сети около 5% дополнительного трафика.

Сегодня проекты по открытию аптек на своих площадях уже развивают другие продуктовые сети. Так, на площадях X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") работают аптеки "А-мега" и "Да, здоров!" Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Кроме того, аптеки Marathon под брендом "Азбука Life" работают в магазинах "Азбука вкуса".

По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО "Вкусвилл" принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО "Проект "Избенка"" и АО "Эволюционная цель" владеет Евгений Лисицын. По данным Infoline, по итогам января—июня 2019 года выручка "Вкусвилла" выросла на 54,3%, до 39,9 млрд руб. год к году. В сентябре 2019 года сеть расширилась до более 1 тыс. магазинов.

"Монастырев" основан во Владивостоке местным бизнесменом Александром Монастыревым. По данным DSM Group, в первом полугодии 2019 года сеть насчитывала 48 точек. Ее выручка за этот период снизилась на 5%, до 2,9 млрд руб. год к году. Аптеки "Монастырев" работают в Приморском крае, а также в Хабаровске и Новосибирске.

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