Названа зарплата инженера-робототехника во Владивостоке

Она немного выше, чем, например, в Хабаровске или Чите
Общество 10:45
Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-роботехников в 70 крупнейших городах России, в том числе во Владивостоке. В столице Приморья зарплата инженера-механика во Владивостоке составляет 68 тысяч рублей в месяц, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на исследование.

По данным Superjob, инженер-робототехник в этом городе в среднем получает 68 тысяч рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 74 тысячи рублей в месяц.

В Хабаровске, подобный работник получает 65 тысяч рублей, в Чите – 56 тысяч рублей в месяц.

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зарплата, заработная плата

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