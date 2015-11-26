Китайский контейнеровоз COSCO сел на мель в акватории Владивостока (ФОТО)

У острова Скрыплева организовали спасательную операцию
Происшествия 12:51
Спасение китайского контейнеровоза у берегов Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

У берегов Владивостока в эти минуты идет спасательная операция. Приморские буксиры вызволяют севший на мель контейнеровоз под флагом Гонконга, сообщает ИА PrimaMedia.

Как выяснил корр. редакции, происшествие в заливе Петра Великого сегодня, 8 октября, около 9 часов утра.

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— Да, сегодня при порыве шквалистого ветра теплоход COSCO ENGLAND под флагом Гонконга оказался на песчаной отмели у острова Скрыплева. Повреждений нет, и разлива топлива тоже. На данный момент судно снимают с мели с помощью портовых буксиров "Добрыня" и "Современный", — рассказал руководитель морского спасательно-координационного центра Владивостока.

Он уточнил, что пострадавших нет, экипаж состоит из граждан КНР.

Контейнеровоз компании COSCO SHIPPING построен в 2013 году. Его длина — 366 метров, валовой тоннаж — 153 666 тонн.

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Обновление новости в 13.28.

Как сообщил с места событий корр. ИА PrimaMedia, спасательная операция завершилась благополучно. Контейнеровоз ушел в Японское море.

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