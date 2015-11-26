Альтернативный путь с проспекта Красоты во Владивостоке "добили" вывороченным люком

По и без того разбитой улице Володарского стало ездить еще труднее

Альтернативный путь с проспекта Красоты "добили" вывороченным люком. Фото: ИА PrimaMedia

Вывороченный люк заметили сегодня днем автомобилисты, едущие по альтернативному пути с проспекта Красоты на Пушкинскую по улице Володарского, сообщает ИА PrimaMedia.

Препятствие возникло недалеко от армянской церкви, ближе к повороту на Пушкинскую. Теперь водителям, которые едут по без того разбитой улице Володарского придется объезжать еще и люк. Привычный проезд по Капитана Шефнера закрыт до ноября.

Альтернативный путь с проспекта Красоты "добили" вывороченным люком. Фото: ИА PrimaMedia Альтернативный путь с проспекта Красоты "добили" вывороченным люком. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Напомним, что 27 июля улицу Капитана Шефнера закрыли на капитальный ремонт. Соответствующее постановление опубликовала администрация Владивостока. Речь идет об автодороге, проходящей от пересечения улиц Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева до пересечения Капитана Шефнера и Светланской. Комплекс ремонтных работ включает в себя ремонт дорожного полотна, тротуара и замена трубопровода. Окончание запланировано на 7 ноября 2019.