Альтернативный путь с проспекта Красоты во Владивостоке "добили" вывороченным люком

По и без того разбитой улице Володарского стало ездить еще труднее
Общество 12:52
Альтернативный путь с проспекта Красоты "добили" вывороченным люком. Фото: ИА PrimaMedia

Вывороченный люк заметили сегодня днем автомобилисты, едущие по альтернативному пути с проспекта Красоты на Пушкинскую по улице Володарского, сообщает ИА PrimaMedia.

Препятствие возникло недалеко от армянской церкви, ближе к повороту на Пушкинскую. Теперь водителям, которые едут по без того разбитой улице Володарского придется объезжать еще и люк. Привычный проезд по Капитана Шефнера закрыт до ноября.

1 / 2

Напомним, что 27 июля улицу Капитана Шефнера закрыли на капитальный ремонт. Соответствующее постановление опубликовала администрация Владивостока. Речь идет об автодороге, проходящей от пересечения улиц Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева до пересечения Капитана Шефнера и Светланской. Комплекс ремонтных работ включает в себя ремонт дорожного полотна, тротуара и замена трубопровода. Окончание запланировано на 7 ноября 2019.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Ненавижу этот спуск лютой ненавистью": водители Владивостока ждут открытия улицы Шефнера

Автомобилисты Владивостока маются в пробках из-за ремонта улицы Капитана Шефнера

Размытые дороги Владивостока: путь воды от Володарского через Пушкинскую до Светланской

Написать автору
дороги

Есть за что: депутаты солидарны с критикой полпреда в адрес мэра Владивостока

7 октября, 13:30

Участок дороги Артем–Находка–Порт Восточный асфальтируют по нацпроекту БКАД

7 октября, 10:31
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia