Альтернативный путь с проспекта Красоты во Владивостоке "добили" вывороченным люком

Вывороченный люк заметили сегодня днем автомобилисты, едущие по альтернативному пути с проспекта Красоты на Пушкинскую по улице Володарского, сообщает ИА PrimaMedia.
Препятствие возникло недалеко от армянской церкви, ближе к повороту на Пушкинскую. Теперь водителям, которые едут по без того разбитой улице Володарского придется объезжать еще и люк. Привычный проезд по Капитана Шефнера закрыт до ноября.
Напомним, что 27 июля улицу Капитана Шефнера закрыли на капитальный ремонт. Соответствующее постановление опубликовала администрация Владивостока. Речь идет об автодороге, проходящей от пересечения улиц Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева до пересечения Капитана Шефнера и Светланской. Комплекс ремонтных работ включает в себя ремонт дорожного полотна, тротуара и замена трубопровода. Окончание запланировано на 7 ноября 2019.