Автомобилисты Владивостока маются в пробках из-за ремонта улицы Капитана Шефнера

Горожане понимают необходимость капремонта, но с ужасом ждут 1 сентября и еще больших заторов
Общество 18:35
Работы на улице Капитана Шефнера. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке с конца июля и до начала ноября закрыта на ремонт улица Капитана Шефнера. Теперь в дождь — как сегодня утром и накануне вечером — водителям приходится в два раза больше тратить времени на дорогу по улице Володарского. Кроме обычного скопления машин, случаются и ДТП, сообщает ИА PrimaMedia.

Автомобилисты Владивостока каждый день вынуждены стоять в пробках из-за комплексного ремонта дорожного полотна, тротуаров и замены трубопровода на улице Капитана Шефнера. Сегодня, 8 августа, прошедший дождь усложнил транспортную обстановку. Горожане заметили, что щебень от ремонтируемого участка улицы смыло на Светланскую. Кроме того, на Володарского, по которой объезжают Шефнера, утром столкнулись две легковые машины — в итоге многие опоздали на работу.

— Дорога по улице Володарского — узкая и очень неудобная, к тому же раздолбанная, ей самой не помешает ремонт. Сегодня внизу дороги была авария. И так стояли долго, из-за этого ещё дольше. Добралась до работы не за 10 минут, а за 20, — написала в редакцию автолюбитель Ксения Зарубина.

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Другой водитель, Илья Веселов, рассказал корреспонденту, что тоже добирался до работы в два раза дольше обычного — вместо привычных 20 минут дорога заняла почти час. "Не знаю, что будет тут в сентябре, когда начнется школа и родители станут возить детей на уроки", — добавил собеседник.

Напомним, что 27 июля улицу Капитана Шефнера закрыли на капитальный ремонт. Соответствующее постановление опубликовала администрация Владивостока. Речь идет об автодороге, проходящей от пересечения улиц Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева до пересечения Капитана Шефнера и Светланской. Окончание работ запланировано на 7 ноября, и, как пояснили сегодня в пресс-службе мэрии, говорить о досрочном завершении ремонта пока рано.

— Сейчас снимают покрытие и уже начали ставить первые бордюры, готовить участок для обустройства тротуара. Пока все идет нормально, в срок. Говорить, что раньше срока смогут закончить, пока рано. Надо посмотреть, как работы пойдут дальше, — рассказала начальник отдела оперативной информации Ольга Суходоева.

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