В общении с пациентом нужно его обязательно мотивировать на выздоровление – Елена Панченко

Заведующая отделением кардиологии Приморской ККБ №2 рассказала, почему нельзя верить рекламе и как корректировать болезни сердца

Заведующая отделением кардиологии Приморской краевой клинической больницы №2 Елена Панченко. Фото: ИА PrimaMedia

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню сердца, прошла 7 октября в администрации Приморского края. Эксперты рассказали приморцам о том, как профилактировать сердечные заболевания и к кому обращаться, если избежать болезни не удалось. На вопросы журналистов отвечала заведующая отделением кардиологии Приморской краевой клинической больницы №2 Елена Панченко, сообщает ИА PrimaMedia.

– Елена Анатольевна, расскажите, какие сегодня пациенты. Ответственные ли они? Тяжело с ними или легко? Многие читают статьи в интернете, узнают у друзей или соседей, какая таблетка волшебная: синяя или красная.

– Кардиологические пациенты очень сложные. Прежде всего, они гораздо более возрастные. Я в медицине уже практически 20 лет и когда после студенчества пришла работать в больницу, средний возраст пациентов в кардиологическом отделении был 60-70 лет. Сегодня им сильно за 70. Увеличивается продолжительности жизни, а вместе с ней и запас накопленных болезней.

Пациенты начитанные, грамотные и – прямо скажу – пытаются даже навязать нам свою точку зрения, поэтому добавлю ложку дёгтя. Те ресурсы, которые доступны в интернете, совсем не профессиональные. Как правило, это научно-популярные статьи, которые чаще датируются 2005-м годом и ранее. К сожалению, информация, которой они пытаются оперировать, давно устарела. Медицина развивается на сегодняшний день семимильными шагами. Каждый год появляются новые препараты, которые всё более эффективны. Наша задача – совместно с пациентом, добродушно и согласованно, составить план лечения и совместными усилиями добиться цели. Мы не дарим каждому здоровье сердца, мы помогаем составить программу активного и здорового долголетия, насколько это возможно.

– До сих пор в Приморье остро стоит вопрос о том, как попасть к хорошим специалистам, особенно в глубинке. Даже губернатор на совещании говорил, что надо не лечить, а предупредить заболевание. Как его предупредить, когда попасть на прием к хорошему кардиологу так сложно?

– Проблема труднодоступности врачебной помощи существует не только в глубинках края, но и в центральных городах. Я много общаюсь с коллегами и знаю, что это общероссийская проблема. В Приморье у нас недостаточно не только кардиологов, но и практически всех врачей. Пытаются сейчас программами образовательными и медицинскими выпускников вузов мотивировать так, чтобы они после окончания учебы сразу ехали в край. Государство сейчас развернулось лицом к медицинским работникам и стало решать материальные и жилищные проблемы, но нюансов остается много. Во многих поликлиниках во Владивостоке средний возраст врачей переваливает за 60. Надо ориентировать и агитировать молодежь. В ближайшие несколько лет эта проблема не решится.

– И что делать пациентам из отдаленных районов?

– Пока советую пациентам, которые живут в отдаленных районах, обращаться к терапевтам. Они решают те проблемы, которые могут решить на местах, а дальше отправляют к конкретному специалисту в консультативную поликлинику. Если специализированной кардиологической помощи нет, как, например, в Тернейском районе, то пациенты приезжают к нам на специализированное углубленное обследование и коррекцию лечения. Очередь есть, но она совершенно небольшая. У нас очень много тяжело больных, с пороками, с сердечной недостаточностью. Мы готовы всем им помогать.

– Как относиться к рекламе лекарств по телевизору? Это способ отмывания денег, или они способны помочь?

– Рекламу стоило бы тщательнее контролировать. Потому что зачастую лекарства, которые рекламируются, подходят не всем пациентам. Прежде чем принять таблетку, надо поговорить с врачом. У нас, к сожалению, вопрос о назначении лечения принято решать с соседями, друзьями, бабушками. В самом лучшем случае, с фармацевтом в аптеке. Это неправильно.

– В США и Европе уже год используют умные часы, в которые встроен функционал ЭКГ. Они уже не раз спасли жизнь их пользователям, отправляя экстренную информацию в службу спасения, а ещё часы позволяют врачу получать данные по ЭКГ от пациента без прихода в больницу. Как вы относитесь к таким ноу-хау? Как думаете, скоро такая функция заработает в России?

– К таким гаджетам я отношусь позитивно. Если человек удален от врачебной помощи, для нас это был бы выход. Вопрос только в дороговизне и уровне финансирования медицины – у нас он немного не такой, как в США. Но тем не менее, уже и в Европе все чаще встречают эти новинки и используют возможность общения врача и пациента удаленно, только с помощью электронной коммуникации. Ничего плохого в этом нет, только плюсы. Если есть возможность с врачом, с которым вы общаетесь очно, наладить еще и такую связь, это только к лучшему.

– Могут ли болезни сердца корректироваться просто образом жизни? Или помогут только лекарства?

– Лечение практически каждой кардио болезни прописано в российских национальных рекомендациях. Каждая из них начинается с коррекции образа жизни. Просто таблетки с ходу не назначаются. Врач с пациентом должен сесть и по пунктам разложить весь его образ жизни, питание. Кардиологическим пациентам принципиально важно полностью отказаться от курения. На курящих людей лекарственные препараты действуют вдвое менее эффективно. Больному приходится в два раза больше таблеток пить, чтобы достичь результата. Ещё в институте наши любимые профессора говорили, что в общении с пациентом нужно его обязательно мотивировать на выздоровление. Потому что желание выздороветь – это 95% успеха. Ещё 5% – это уже пилюли и все остальное. Поэтому мы должны уделять этому внимание, рассказывать про болезнь подробно и раскрывать перед пациентом все возможности, включая коррекцию образа жизни. Иногда коррекция образа жизни – это 30% успеха. Без таблеток – сразу треть.

– Здоровый образ жизни стал модным. Можно ли переборщить со спортом, заниматься неправильно и заработать себе сердечное заболевание?

– Во всем должна быть мера. Желание достичь результата и цель должны быть сопоставимы. Занятие профессиональным спортом и физкультура – это разные вещи. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Тем не менее, здоровый образ жизни для нас – это аэробные физические нагрузки, а не силовые. Это монотонные физические нагрузки для улучшения кислородной активизации. Это ходьба, в том числе и скандинавская. Это плавание и езда на велосипеде. Монотонные нагрузки, не рывковые, не тяжелый спорт, не силовые нагрузки в тренажерном зале. К пациентам, уже имеющим сердечно-сосудистые заболевания и находящимся в группе риска, подходы индивидуальные.