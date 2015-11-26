Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?

22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для жителей ДФО, но только на 1 год

Автопаралич на Владивостокской таможне пока не наступил, но скоро.... Фото: пресс-служба ДВТУ

"Социальный" правый руль вновь может подорожать. Прошлогодняя оттепель власти, которая выразилась в частичном смягчении "поборов" с автомобилистов ДВФО подходит к концу. Через месяц заканчивается мораторий на установку устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", напоминает обозреватель ИА PrimaMedia Харитон Зимин.

Обеспокоенное население взывает к властям и просит заранее решить проблему отмены "кнопок", чтобы в ноябре не получить скачок цен на столь любимые японские авто. Эксперты считают, что уже к концу октября приморцы должны знать, что отменят ли обязательную установку кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС". Ведь в конце года, скорее всего, жители увидят на таможне очередной автопаралич, так как платить дополнительные 30-50 тысяч рублей за "кнопочный" ажиотаж, который случится, если ГЛОНАСС не отменят, — желающих нет. Многие в сентябре кинулись приобретать авто в Японии, и теперь надеются завести машины по льготе.

Напомним, что 16 ноября 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе трехсторонней встречи со своим заместителем – полномочным представителем Президента России в ДФО Юрием Трутневым и Олегом Кожемяко, тогда еще врио губернатора Приморского края, сообщил о своей поддержке инициативы последнего об отмене обязательной установки кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иностранные автомобили, ввозимые в Приморье один раз в год для собственных нужд (то есть когда гражданин сам покупает, регистрирует иномарку и ездит на ней). Спустя неделю мораторий на установку "ЭРА-ГЛОНАСС" для жителей Дальнего Востока был введен правительством РФ. Однако срок моратория измерялся всего одним годом. И за этот период, как полагали и по-прежнему полагают многие автолюбители Дальнего Востока, губернатору Приморья Олегу Кожемяко удастся окончательно закрыть вопрос "стоимостью" в 50 тысяч дополнительных рублей за одно авто, добившись либо пролонгации моратория, либо полной отмены обязательной установки кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" для жителей ДФО (в качестве, допустим, специальной меры поддержки жителей макрорегиона) при полной возможности установить устройство добровольно.

Основным аргументом в пользу принятия предложения Олега Кожемяко в ноябре прошлого года стало именно то, что поддержанные праворульные автомобили за рубежом приобретают люди с небольшим доходом, которые должны дополнительно заплатить десятки тысяч рублей за установку кнопки, которая свою функцию фактически не выполняет.

В свою очередь полпред Юрий Трутнев проработал вопрос с профильными министерствами правительства РФ. Выяснилось, что полностью "рабочие" кнопки на автомобилях могут устанавливаться только в заводских условиях, в связи с чем было предложено временно приостановить действие технического регламента Таможенного союза и требований к оснащению системой "ЭРА-ГЛОНАСС" ввозимых подержанных праворульных автомобилей, причем не только на территории Приморского края, но и на всем Дальнем Востоке. 22 ноября 2019 года кабмин освободил дальневосточников от обременительного требования на 1 год. И приморские автолюбители, опасающиеся того, что неоднозначное нововведение повлечет рост стоимости иномарок, вздохнули с облегчением. Решению правительства рукоплескали и рядовые автолюбители, и автодилеры, и общественники, и депутаты.

"Первые несколько дней люди ходили в недоумении. Никто не верил, что это может случиться, но Дмитрий Медведев поддержал Олега Кожемяко и подписал документ, и вот все заработало. Установка кнопки больше не требуется. Люди хлопают в ладоши. Сама по себе система "ЭРА-ГЛОНАСС" неплохая, но на бюджет многих автовладельцев ее стоимость ложится тяжелым бременем", — отмечал руководитель компании "Таможенный брокер" Роман Султанов.

"Я рад, что Олег Николаевич (Кожемяко, тогда врио губернатора Приморья – ред.) услышал мнение людей, а его возможностей, как руководителя региона, хватило для того, чтобы убедить федеральный центр сделать установку кнопок добровольной. Можно только аплодировать и благодарить его за решение вопроса, который многие годы не решался", — сказал председатель Общества защиты прав автомобилистов Приморья Дмитрий Пенязь.

По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), озвученным в конце января 2019 года, после вступления в силу "Временного порядка ввоза на территорию Российской Федерации подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд" на автомобили, не оснащенные устройством вызова экстренных оперативных нужд "ЭРА-ГЛОНАСС" интенсивность ввоза поддержанных иномарок резко возросла (в период с 27 ноября по 31 декабря).

"Сейчас всех, конечно, интересует, будет ли продление временного порядка. От таможенных органов это абсолютно не зависит. Высказывать свое мнение по этому поводу как представитель таможенных органов я, наверное, не имею права", — сказал начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин на пресс-конференции, посвященной итогам работы ДВТУ в 2018 году.

И вот срок моратория подходит к концу, однако, что будет дальше, пока никому не известно. В СМИ просочилась информация о том, что в администрации Приморского края прошло несколько совещаний, инициированных представителями приморского автобизнеса. Автомобилисты хотят знать, будет ли продлен временный порядок или "тревожная" кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" вновь станет обязательной. Ответа пока нет.

Тем временем, пока проблема ГЛОНАСС находится в подвешенном состоянии, на правый руль давит и другая напасть. Желающие купить автомобиль с опаской ждут введения электронного паспорта транспортного средства (ПТС). Пока ни таможня, ни коммерческие организации, которым государство разрешило выдавать этот документ, не могут подтвердить населению, что выдача электронного ПТС не обернется еще одной головной болью для тех, кто захочет ввести автомобиль в конце 2019 года. Пока нет понимания, насколько коммерсанты готовы к выдаче "записи" о владении транспортным средством, и сколько будет это стоить. Бумажный ПТС обходится в 600 рублей, но учитывая, что право выдачи электронного ПТС в Приморье получат организации, которые выдают СБКТС (свидетельство о безопасности транспортного средства), и что они уже были замешены в скандале с поднятием цен с 3 до 10-15 тысяч рублей, есть смысл опасаться, что и здесь будет попытка "ободрать" жителей Дальнего Востока. Пока что эти фирмы старательно избегают любых публичных заявлений о стоимости этой услуги…

В общем, конец 2019 года будет для дальневосточников очередной битвой за право владения качественным и недорогим японским автомобилем, порождая тему, которая традиционно определяет тональность отношений между населением и властью. Дороги и правый руль (наряду с пенсиями и состоянием здравоохранения) определяют основную социальную повестку в регионе. И жители Приморья надеются, что все "праворульные обещания", выданные губернатором, будут выполнены.