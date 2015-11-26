Поездки Овнов, хлопоты у Близнецов и сделки Львов: подробный гороскоп на 9 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Для ОВНОВ удачными окажутся поездки, покупки для дома, совместные с родственниками дела. Проникнитесь идеей прожить этот день максимально эффективно, с пользой для себя и окружающего пространства.

У ТЕЛЬЦОВ удачный период для общения с покровителями и единомышленниками, обращения к начальству. Относитесь проще к тому, что происходит, — это поможет решить все проблемы. Настал благоприятный период для риска в неизведанных областях.

БЛИЗНЕЦАМ звезды обещают новые хлопоты. Важно не бросать начатое дело, подключать все возможные резервы: отступать сейчас не в ваших интересах! Постарайтесь заинтересовать своими идеями тех, кто вам нужен.

РАКИ будут чувствовать на себе повышенное внимание окружающих, а некоторые — и умело этим вниманием управлять. Творческим личностям этот период преподнесет множество знакомств. Для повышения самооценки рекомендуется овладеть новыми полезными навыками.

У ЛЬВОВ удачный день для различного рода сделок и соглашений. Реально найти общий язык с кем угодно. В домашней среде энергию лучше направить на создание комфорта, чем на глобальные перемены.

ДЕВЫ, вспомните о том, что у вас есть не только обязанности, но и права. Хороший день для самовыражения, заботы о собственном здоровье и благополучии. Удачное вложение денег принесет моральное удовлетворение.

ВЕСЫ женского пола склонны переоценивать важность некоторых моментов, что доставляет им ненужные страдания. У мужчин — время взвешенных решений и неуклонного движения в выбранном направлении.

СКОРПИОНЫ, смиритесь с тем, что на решение некоторых проблем нужно время. Зато, при должном подходе, вы имеете шанс расстаться с этими проблемами навсегда! Качественно выполненная работа будет иметь исключительно выгодные последствия.

СТРЕЛЬЦАМ хорошо начинать строить планы на зиму. Подумайте о том, чтобы включить в них несколько непривычных дел, способных сблизить вас с семьей, развить физически. Это может быть поездка в незнакомое место, овладение новым видом спорта или что-то еще.

КОЗЕРОГИ, звезды предоставят вам несколько вариантов развития ситуации, а ваше дело – выбрать то, что по-настоящему греет душу. Многим предстоит интенсивное общение: мужчины готовятся навестить самых близких друзей, а женская половина настроена на романтические приключения.

Действия ВОДОЛЕЕВ несколько беспорядочны: видимо, старые цели перестали казаться такими уж заманчивыми. Решите для себя, что вам нужно на данном этапе. Некоторым было бы полезно влить дополнительную порцию энергии в дело, начатое в начале года.

РЫБЫ, именно сейчас ваши возможности совпадают с вашими желаниями. Новые знакомые, в зависимости от обстоятельств, в будущем могут стать соперниками или, наоборот – верными друзьями. Ищите достойных партнеров и помните: окружающая действительность во многом определяется вашими мыслями!