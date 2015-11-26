Правительство Сахалинской области начинает осваивать бывшие земли Минобороны

На почти 40 территориях планируется построить жилые дома, детские сады и школы
Политика 14:15
Валерий Лимаренко и Сергей Шойгу. Фото: tvzvezda.ru

В собственность региона уже поступили шесть участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах общей площадью больше 240 гектаров. В процессе оформления еще 32 территории в семи муниципалитетах области. Общая кадастровая стоимость передаваемых земель составляет 18 млрд рублей, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Как сообщила министр имущественных и земельных отношений региона Светлана Налбатова, переданные земельные участки используют для развития социальной инфраструктуры.

На новых площадях развернется строительство жилых домов, детских садов, школ и общественно-деловых зданий, спортивных сооружений. К работам привлекут инвесторов. Одним из них может выступить ПАО "Газпром".

– Земля не должна просто находиться на балансе. Ее необходимо использовать как можно эффективнее. Наша задача – обеспечить освоение территории с пользой для населения, – отметил на рабочем совещании губернатор области Валерий Лимаренко.

Согласно заключенному соглашению о реализации инвестиционного проекта, компания планирует возвести в Южно-Сахалинске ледовый дворец и спорткомплекс международного уровня на пять тысяч мест, бассейн, тир с галереями, конгресс-холл и гостиницу. Разработка проектной документации начнется в 2020 году. Новые объекты будут объединены единой архитектурной концепцией. По завершению строительства они будут переданы в собственность Южно-Сахалинску.

В Корсаковском районе работы развернутся на аэродроме Пушистый. Здесь обустроят парк "Патриот". Проектом предусмотрена выставочная площадка для военной техники и вооружения, многофункциональный стрелковый тир, зона семейного отдыха, партизанская деревня и другие тематические площадки.

Напомним, в марте текущего года в Москве глава островного региона Валерий Лимаренко и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали соглашение о безвозмездной передаче земельных участков, не используемых ведомством. Участки, о которых идет речь, сдерживали развитие ряда районов на Сахалине и Курилах.

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