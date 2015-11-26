Клиентам доступен широкий спектр банковских услуг по новому адресу: ул. Пушкина, 27

Альфа-Банк в Уссурийске открыл обновленное отделение в центральном районе. Фото: Альфа-Банк

Торжественное открытие отделения Альфа-Банка состоялось в Уссурийске по новому адресу: ул. Пушкина, 27. Отделение расположилось в самом центре города, вблизи центральной площади. Рядом — администрация Уссурийского городского округа, МФЦ, Уссурийская таможня – Дальневосточное таможенное управление и Дума Уссурийского городского округа. На площади размещен городской кинотеатр, пешеходные зоны, где горожане активно проводят время со своими семьями, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Пространство обновленного офиса организовано в формате зонированного open space, где расположены комфортные зоны ожидания, четыре стойки для обслуживания клиентов, отдельная комфортная зона для консультаций по более сложным вопросам, касса и вип модуль с зоной ожидания.



Альфа-Банк в Уссурийске открыл обновленное отделение в центральном районе. Фото: Альфа-Банк

Клиентам доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных гаджетов. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус. Для клиентов с детьми организован детский уголок.

В обновленном отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических лиц. Розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам. Также в офисе оборудована специальная зона обслуживания премиальных клиентов, которым доступно, в том числе, премиальное финансовое планирование.



Клиентам доступен широкий спектр банковских услуг по новому адресу: ул. Пушкина, 27. Фото: Альфа-Банк

"Отделение в Уссурийске было открыто в 2015 году, за эти годы количество клиентов, которые обслуживались в нашем офисе, значительно выросло. В этом году мы приняли решение значительно увеличить площадь отделения. Было выбрано помещение в центре, куда удобно добраться из любой части города", — говорит региональный управляющий Альфа-Банка во Владивостоке Юрий Хитеев.

Отделение "Уссурийск-Изумрудная долина" работает с понедельника по субботу, с 09.00 до 20.00. В отделении есть два современных банкомата, доступные 24/7.