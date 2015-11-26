Традиционная велогонка на кубок Радужного пройдет в Приморье

База отдыха "Южная"в Радужном в очередной раз примет спортсменов всех возрастов
Спорт 18:25
Традиционная велогонка на кубок Радужного пройдет в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

В субботу, 12 октября, на базе отдыха "Южная" пройдет ставшая уже традиционной велогонка (0+) на кубок микрорайона Радужный. По словам руководителя федерации велоспорта Уссурийска Александра Андреева, участниками станут более 50 спортсменов всех возрастов, сообщает ИА UssurMedia.

Самый молодой и спортивный микрорайон Уссурийска давно стал излюбленным местом велосипедистов. Спортсмены со всего края каждый год участвуют в соревнованиях, проводимых на территории Радужного.

Уже в ближайшую субботу на территории базы отдыха "Южная" в седьмой раз пройдет велогонка на кубок Радужного. Для велогонщиков подготовлена живописная трасса протяженностью 5750 метров. Самые юные спортсмены будут соревноваться в заездах вокруг озера, длина круга – 750 метров.

Как сообщил руководитель уссурийской федерации велоспорта Александр Андреев, на старт выйдут более 50 спортсменов. По итогам заездов будут выявлены победители в семи возрастных группах среди мужчин и женщин. Кубок Радужного достанется победителям абсолютного зачета.

Регистрация для участников доступна по ссылке. Открытие соревнований и ознакомительный круг намечены на 11.00 часов. Старт первого заезда – 11.30.

Афиша

Афиша. Фото: orgeo.ru

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