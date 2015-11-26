РусГидро открыло в Хабаровском крае еще один расчетно-информационный центр услуг ЖКХ

Он стал уже третьим по счету

Оплата услуг ЖКХ. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточная энергетическая компания, входящая в Группу РусГидро, открыла в городе Амурске Хабаровского края новый единый расчетно-информационный центр услуг ЖКХ (ЕРИЦ). Услугами высокотехнологического центра могут воспользоваться более 58 тысяч жителей Амурска и Амурского муниципального района, сообщает ИА PrimaMedia.



Работа с частными и корпоративными клиентами организована по принципу "одного окна". Посетители центра в одном месте могут получить консультации по всем вопросам, связанным с расчетом и начислением платы за электрическую и тепловую энергию, передать показания приборов учета, а также оплатить все жилищно-коммунальные услуги безналичным способом. Кроме того, ЕРИЦ предлагает более 70 видов дополнительных сервисов.



В новом центре работает электронная очередь, вся информация транслируется на информационном табло. В зале можно почитать свежую прессу, зарядить смартфоны, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Для маленьких посетителей оборудован детский уголок. В зоне самообслуживания установлены электронный инфомат и персональный компьютер, что позволяет самостоятельно передать показания приборов учета, зарегистрироваться в личном кабинете, заплатить online за свет и тепло.



В рамках реализации федеральной программы "Доступная среда" ЕРИЦ полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. На входе предусмотрен пандус, кнопка вызова специалиста и указатели. Рядом с офисом расположена удобная парковка для автомобилей и велосипедов.



ЕРИЦ в Амурске – это уже третий центр, открытый РусГидро в Хабаровском крае. Первый заработал в январе 2018 года в Комсомольске-на-Амуре, второй – в сентябре в Вяземском. Всего по программе развития современных способов оплаты услуг ЖКХ РусГидро к концу 2020 года планирует открыть 14 единых расчетно-информационных центров в Дальневосточном федеральном округе.