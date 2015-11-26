Критика Тельцов, дела Раков и важный разговор у Весов: гороскоп на 10 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

События дня потребуют от ОВНОВ умения быстро реагировать. Время прекрасно подходит для путешествий, длительных поездок и общественных акций; хорошо соединять личную инициативу и возможности коллектива.

ТЕЛЬЦЫ могут встретиться с критикой со стороны окружающих. Не меняйте направление движения: должно пройти определенное время, чтобы проявился результат. Чем ярче и доступнее вы преподнесете свои идеи, тем лучше.

БЛИЗНЕЦАМ сложные рабочие моменты лучше решать в неформальной обстановке. Хорошо, если взаимодействия этого дня принесут пользу не только вам, но и тем, с кем вы будете общаться.

РАКАМ самые ответственные дела лучше запланировать на вторую половину дня: она будет более продуктивной. Не исключено, что интересы близких потребуют материальных затрат. Хорошее время для спорта, танцев и других физических нагрузок.

У ЛЬВОВ удачно складывается совместный бизнес. Ваше желание материальной стабильности будет плохо стыковаться с мечтами о полноценном отдыхе. Выиграют те, кто готов предпринять определенные шаги ради будущего успеха.

ДЕВАМ хорошо бы подумать о приобретениях, способных поменять атмосферу их жилища. Проанализируйте события уходящего месяца, завершите все, что успеете. Сегодня многое обещает успех, и, в особенности, все, что связано с общением, поездками и творчеством.

ВЕСОВ ждет серьезный разговор: не уступайте в том, что действительно для вас важно. Найдите способ донести свое мнение до партнеров. Планы становятся все грандиознее, и, чтобы справиться со всеми делами, придется искать помощников.

Некоторые СКОРПИОНЫ по каким-то причинам будут уклоняться сегодня от общения. Другие, наоборот, в попытке привлечь внимание к своей персоне, склонны сегодня к чрезмерным внешним эффектам. В личной жизни откровенный разговор приблизит к цели.

У СТРЕЛЬЦОВ благоприятный период для получения эзотерических знаний и работы с подсознанием. Вы можете стать сильнее и самостоятельнее. Хорошее время для ознакомления с информацией о других культурах и цивилизациях.

КОЗЕРОГАМ предстоит передавать накопленный опыт. Удачными окажутся поездки, особенно совершенные в компании. Хорошо делать покупки для дома и офиса, делать ремонт, утеплять квартиру.

ВОДОЛЕЯМ законное удовольствие доставят встречи со старыми знакомыми. Идет трансформация многолетних взаимоотношений в новое качество. У некоторых появится сильное желание поменять работу, найдя более интересное или высокооплачиваемое место.

РЫБАМ совершат много полезных и важных дел, если преодолеют собственные страхи и сопротивление окружающих. Все, что вы скрывали, сегодня может выйти на поверхность, но в целом, скорее всего, ситуация от этого только выиграет.