Подрядчик Автобан-ДВ "увел" у мэрии Владивостока 55-тонный забор ДДТ

КСП нашла нарушения работы подрядчиков на территории Дворца детского творчества во Владивостоке

Дворец детского творчества. Фото: ИА PrimaMedia

Контрольно-счетная палата нашла ряд нарушений при строительных работах по благоустройству на территории Дворца детского творчества во Владивостоке. В 2017-2018 годах работами здесь занимались две компании, объединенные одним учредителем. По данным аудиторов, один из подрядчиков незаконно срубил зеленые насаждения, другой — брал деньги за невыполненные работы и "спрятал" 55-тонный забор. В этом году этот же подрядчик стал известен во Владивостоке как мастер по укладке бордюров, сообщает ИА PrimaMedia.

Контрольно-счетная палата Владивостока провела контрольное мероприятие "Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Владивостокский городской Дворец детского творчества" за 2017-2018 годы". Результаты проверки и.о. председателя КСП Алла Егорова доложила на очередном заседании комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам.

Помимо ряда претензий к работе учреждения, Егорова обозначила обнаруженные нарушения в работе подрядчиков, взявших на себя обязательства по ремонтным работам на территории Дворца. В отчете фигурировали названия двух исполнителей — ООО "Тракт" и ООО "Автобан-ДВ". Обе компании объединены одним учредителем — Татьяной Лебедевой и часто фигурируют в качестве контрагентов городской администрации. Так, "Автобан-ДВ" только в этом году стал одним из немногих исполнителей работ по масштабному ремонту дорог и заключил контракты с администрацией города на общую сумму более 150 млн рублей.

Как сообщила Алла Егорова, при проведении капитального ремонта территории Дворца детского творчества компанией "Автобан-ДВ", были выявлены серьезные нарушения.

"Нарушения выразились в оплате практически невыполненных работ по устройству промежуточных и нижних площадок лестниц и спортивных площадок и с завышением расценок на оборудование. На стоимость оборудования накрутили процент. При этом проверка сметной стоимости была проведена госэкспертизой. В ходе контрольного мероприятия учреждение обратилось за консультацией к разработчику ПСД. Разработчик подтвердил факт завышения расценки. Также в соответствии с проектными решениями предусматривался демонтаж существующего металлического ограждения и возврат материала металлоконструкций общим весом 55 тонн. Фактически "Автобан-ДВ" установил новое металлическое ограждение на территории учреждения, а возврат стоимости материала демонтированных металлоконструкций не произведен, демонтированный забор отсутствует. Строительными нормами предусматривается снижение стоимости работ по демонтажу на стоимость возвратных материалов. Но даже с учетом данной возможности стоимость металлического ограждения превышает стоимость демонтажных работ на 199 тысяч рублей", — сообщила руководитель КСП.

Аудиторы контрольно-счетной палаты отметили, что после проведения проверки, выявленным нарушениям в части оплаченных и не сделанных работ, а также завышенной стоимости оборудования, "Автобан-ДВ" вернул средства в администрацию города в полном объеме, но остался должен за многотонный забор. Информацию о пропавшем заборе КСП передала в прокуратуру.

Еще одно нарушение, связанное с работами на прилегающей к Дворцу территории КСП отнесла на счет "брата" "Автобан-ДВ" — ООО "Тракт".

"Управлением охраны окружающей среды администрации города акт обследования зеленых насаждений при разрешении на снос деревьев в целях капитального ремонта территории Дворца детского творчества, выданного подрядной организации ООО "Тракт" при отсутствии подеревной съемки и учетной ведомости зеленых насаждений. Тем самым был нарушен административный регламент предоставления муниципальной услуги", — сообщила Алла Егорова.

Она подчеркнула, что нарушение процедуры делает вырубку деревьев на территории незаконной.

"Причиненный незаконной вырубкой вред по информации управления охраны окружающей среды в суммарном выражении составил 205 тысяч рублей", — подчеркнула Егорова.

Также в докладе прозвучало, что проектно-сметная документация работ на территории подразумевала обязательный технический надзор за деятельностью подрядчиков, однако он не осуществлялся.

Напомним, ремонт территории Дворца детского творчества осенью 2018 года вызвал волну негодования, когда был закатан в асфальт мозаичный фонтан перед главным входом. Также педагоги сообщали об уничтожении краснокнижных растений в зеленой зоне вокруг учреждения.