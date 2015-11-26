Его обустроили вокруг Мемориала павшим в Великой Отечественной войне

Новый сквер построили в Находке по нацпроекту "Жилье и городская среда". Фото: пресс-служба администрации Находки

Сквер открыли в микрорайоне Южно-Морской Находкинского городского округа. Новое общественное пространство в населенном пункте появилось благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Сквер обустроили вокруг Мемориала павшим в Великой Отечественной войне. Зеленая зона рядом с памятником, на котором увековечены имена жителей Южно-Морского, не вернувшихся с фронта, давно стала центром общественной жизни микрорайона. Именно поэтому местные жители выбрали этот объект в качестве первоочередного при формировании программы благоустройства.

"Строители выполнили значительный объем работ – площадка вокруг мемориала и расходящиеся в разные стороны дорожки выложены брусчаткой, установлены удобные и красивые скамейки по всему скверу, предусмотрели урны для мусора и парковые фонари для освещения зоны отдыха в вечернее время", – рассказали в администрации Находки.

По просьбам местных жителей установлены ворота с калиткой – они не позволят заезжать на центральную аллею на машинах. По всему периметру сквер окружает живая изгородь из барбариса – его листва, цветы и ягоды в течение всего года будут служить естественным украшением наряду с клумбами и зелеными зонами. В следующем сезоне цветущие растения разных оттенков создадут на них намеченный ландшафтными дизайнерами узор. Общая же площадь цветников – почти 500 квадратных метров.

Специалисты напомнили, что в Находке до конца года благодаря нацпроекту отремонтируют и построят еще три сквера и парка.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, всего в этом году в крае по национальному проекту "Жилье и городская среда" планируется отремонтировать 70 парков, скверов, аллей и пешеходных зон и 150 дворов.

"На сегодняшний день уже завершено благоустройство 86 дворовых и 28 общественных территорий. Причем это не просто ремонт, а реконструкция, предусматривающая устройство пешеходных дорожек, освещения, дренажа, установку малых архитектурных форм, озеленение", – подчеркнула она.

Врио вице-губернатора добавила, что еще одной важной особенностью нацпроекта является то, что сами жители выбирают объекты для благоустройства.

"Формы разные, это и рейтингование, и опросы жителей, но в любом случае, важность и очередность объектов определяют сами люди", – подчеркнула Елена Пархоменко.