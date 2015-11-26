Максим Акульшин: новые светофоры и знаки ставим во Владивостоке по просьбам жителей

Представитель мэрии рассказал о солнечных и обычных светофорах, опасных перекрёстках и организации схем дорожного движения

Дорожная разметка. Фото: vlc.ru

Установка новых светофоров, новые схемы движения и дорожная разметка стали поводом для беседы корр. ИА PrimaMedia с заместителем начальника управления дорог и благоустройства администрации города Максимом Акульшиным. Заодно поговорили о любителях давить на кнопку светофора и кражах дорожных знаков.



Максим Акульшин. Фото: vlc.ru

— Максим Игоревич, на улице Спортивной начали устанавливать новые светофоры. Почему именно там?

— На самом деле это – не единственные светофоры, которые появятся до конца года во Владивостоке. Что касается именно участка на Спортивной – там уже несколько лет стоит вопрос недостаточной безопасности пешеходов. Это ведь место притяжения пешеходов: с одной стороны, всем известный рынок, который до сих пор пользуется спросом, а с другой – ряд иных социальных и торговых объектов. Остановка общественного транспорта тоже находится с двух сторон.

Поэтому нами установлены два светофора. Это самостоятельные объекты, направленные на обеспечение безопасности на разных участках. Мы считаем, что после введения в эксплуатацию этих светофоров повысится безопасность пешеходов и существенно увеличится пропускная способность обоих участков.

В целом, если возникают разговоры об установке светофора на том или ином участке, то нам нужно понимать какой там трафик, интенсивность движения пешеходов. Если она постоянная – это один момент, а если она пиковая в определенные часы, — то другой. А если она хаотичная и не подлежит просчетам – это другая сложность. Исходя из этого, прорабатываются возможные варианты, и оценивается стоимость, возможность подключения к электрификации.

— А есть еще какие-нибудь планы на этот год по установке, где появятся светофоры?

— Конечно. И один из них — тот самый спуск на Вилкова, проблемный участок. Проблемность заключается в том, что есть несколько направлений для движения, то есть многие поворачивают с Вилкова налево, многие выезжают с того самого спуска тоже налево. Самый правильный метод, которым можно снизить аварийность участка (а там была аварийность, об этом нам сотрудники ГИБДД регулярно говорили, информировали) — это светофорный объект. Принято решение в рамках действующей программы по ремонту этого участка обустроить его светофорным объектом. В настоящее время идет стадия технического подключения к электричеству.

Кроме того, запланировано еще два полноценных светофорных объекта в этом году. Один из них – на пересечении улиц Всеволода Сибирцева и Ломоносова. Участок считается аварийным, там регулярно случаются ДТП.

Второй объект — на Университетском проспекте, пересечение с дорогой в поселок Канал. Налево – в кампус ДВФУ едут студенты, преподаватели, посетители Приморского океанариума, отдыхающие, а направо – те, кому надо в Канал. На этом перекрестке тоже регулярно происходят ДТП.

Установка светофоров во Владивостоке. Фото: vlc.ru Установка светофоров во Владивостоке. Фото: vlc.ru Установка светофоров во Владивостоке. Фото: vlc.ru Установка светофоров во Владивостоке. Фото: vlc.ru Установка светофоров во Владивостоке. Фото: vlc.ru Установка светофоров во Владивостоке. Фото: vlc.ru 1 / 6

— Читатели спрашивают ещё, когда закончится ремонт дороги на Дальхимпроме? Говорят, ливнёвку там установили, но асфальта пока ещё нет.

— Это один из участков, который нами реализуется за счёт совместного финансирования от уровня федерации, субъекта и муниципалитета. Организация определена в результате торгов. К сожалению, из-за затяжных ливней приходилось отодвигать работу. 400 мм осадков в августе — это не шутка, и, к сожалению, технология не предполагает работу в проливные дожди. Это повлияло на сроки. Но мы все надеемся, что подрядчик сдаст объект осенью этого года, и счастливые обитатели улицы Снеговой до самого Дальхимпрома будут ездить в максимально комфортных условиях.

Хотя, люди ведь любят критиковать в любом случае. Если в дождь рабочие кладут асфальт, то горожане снимают видео на телефон; если откладывают эту работу, чтобы потом выполнить более качественно, люди опять ругают. Каждый должен понимать, что дождь идёт не только возле его окна: он идёт и для всех служб, которые задействовали подрядчиков и, конечно же, в дождь укладывать асфальт невозможно. И в случае выявления подобных фактов, в том числе с помощью тех самых комментаторов в СМИ и в соцсетях, подрядчику подобные работы не оплачиваются или заставляем переделать.

Ремонт дорог во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт дорог во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт дорог во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт дорог во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт дорог во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт дорог во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт дорог во Владивостоке. Фото: vlc.ru Ремонт дорог во Владивостоке. Фото: vlc.ru 1 / 8

— Возвращаясь к светофорам. Они ведь разные, есть автоматические, и есть с кнопкой…

— В зависимости от интенсивности принимается одно из двух решений: либо постоянная работа светофора в определённом режиме, который прописан в компьютере, либо кнопочное регулирование — так называемый принудительный вызов. И происходит это в зависимости от наличия или отсутствия регулярного пешеходного потока. Если центральная часть города – например, Океанский проспект, улица Семёновская — где много туристов и самих горожан, сотрудники ближайших организаций постоянно ходят через дорогу, то удобнее задать автоматический режим. Установка кнопки там приведёт к тому, что её сломают.

— На улице Котельникова тоже много и долго обсуждали несколько лет назад, устанавливать там светофор или нет. Были мнения, что если поставить, то постоянно будут пробки. Там сейчас стоит светофор?

— Да, он там с кнопкой. Но при этом есть проблематика вандализма. Почти каждый хочет почему-то эту кнопку вдавить или оторвать так, чтобы её никто не достал. Люди думают, что если нажали, то тут же смогут идти через дорогу, но это не так. После нажатия еще есть промежуток времени, через который загорится разрешающий сигнал.



Установка светофоров во Владивостоке. Фото: vlc.ru

— На 2020 год уже есть какие-то планы или они только формируются?

— Бюджет еще не утверждён, поэтому говорить о точном количестве светофоров, которые мы поставим в следующем году – невозможно. Но вместе с тем, конечно же, есть список, проанализированный и расставленный по приоритетам. Сейчас преждевременно называть участки, дабы не будоражить и без того напряженное общественное мнение. Кстати, у нас ещё в этом году, появятся еще – "солнечные светофоры", которые сами генерируют питание и очень хороши для городских улиц. Два таких уже установлены на БАМе, а всего их будет 15. Жёлтый мигающий сигнал – это удобно вблизи образовательных учреждений и на пешеходных переходах.

— Про дорожные знаки тоже хочу спросить – их ведь не только меняют, но и крадут. Почему?

— Каждый год мы вешаем в городе порядка двух тысяч знаков. Сейчас объясню, почему так много: или мы меняем старые знаки на новый формат, большего размера и большей информативности. Или идет замена старых знаков, пришедших в негодность. Также сказывается непонятный нам вандализм: знаки не только воруют, но и просто откручивают.

Зачастую знаки, которые запрещают остановку или стоянку транспортных средств, "уходят" первыми. Мы за несколько лет фиксировали несколько случаев, благодаря сотрудникам ГИБДД, ловили людей, которые несли знак в руках.

— А возможно, чтобы жители Владивостока обратились с просьбой установить тот или иной знак для автомобилистов?

— Конечно, возможно. Это происходит ежедневно. Можно обратиться к нам в управление дорог и благоустройства городской администрации, и мы обязательно рассмотрим то или иное предложение: более того, письменно ответим.

Кроме того, пишут на сайт администрации Владивостока. Там размещены телефоны разных специалистов соответствующих направлений, и жители этим очень активно пользуются. Звонят регулярно, предлагают различные идеи и высказывают различные мнения.

Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru 1 / 10

— Но здесь ведь надо учитывать ещё, что любая установка дорожного знака согласуется с Госавтоинспекцией?

— Мы можем самостоятельно принимать решения в силу того, что закон нас уполномочил. Вместе с тем есть сложные ситуации, где, конечно же, консультируемся с ГИБДД и выезжаем вместе, какое-то решение принимаем, обсуждаем. Бывает, что они первые показывают на тот или иной участок, который нужно модернизировать, дополнить дорожным знаком.

— Наверняка, вам поступали жалобы, что из-за зелени не видно дорожных знаков? Как работаете в этом направлении?

— Наш специалист выезжает, смотрит. Если подтверждается отсутствие требуемой видимости, то формируется задание, направляется нашему учреждению, и рабочие обрезают ветви деревьев вблизи знака.

Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru Установка и замена дорожных знаков. Фото: vlc.ru 1 / 5

— Ещё один важный момент для автомобилистов. Как и когда обновляется разметка?

— Сами знаете, у нашего города есть особенности: осадки, определенный климат и необходимость применения реагентов в зимний период. Реагенты используются с песком: получается что-то вроде наждачной бумаги, что позволяет автомобильным шинам сцепляться с асфальтом. Безусловно, зимой это приводит к тому, что разметка стирается. До начала апреля очень холодно работать с аппаратурой, и наносить замершие материалы на асфальт – невозможно.

Поэтому чаще всего обновление разметки начинается в преддверии майских праздников. В первую очередь для безопасности детей ее обновляют вблизи образовательных учреждений, потом — гостевой маршрут и спальные районы. Эта работа продолжается всё лето, и перед новым учебным годом разметку у школ обновляем повторно.