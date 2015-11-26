Теперь в районе Патрокла движение автомобилей будет регулироваться

ГИБДД одобрило идею светофора на повороте на улицу Сочинскую во Владивостоке. Фото: patrokl.info

В ответ на запрос депутата городской Думы Станислава Примаченко ГИБДД сообщило, что не против установки светофора на проблемном перекрестке в районе улицы Сочинская во Владивостоке. Сейчас жильцы района ожидают ответ мэрии, чтобы узнать, когда планы могут сбыться, сообщает ИА PrimaMedia.

Станислав Примаченко отметил, что перекресток действительно опасный, поэтому с целью снижения аварийности светофор здесь необходим, но заключение с учетом всех норм должна вынести администрация города.

Он добавил, что остаются нерешенными и другие проблемы района: полноценные внутриквартальные дороги, остановочные павильоны общественного транспорта. Получится ли решить их в следующем году – зависит от финансирования всех уровней и эффективности его расходования мэрией. В этой части депутат солидарен с критикой Юрия Трутнева в адрес мэра Владивостока.