ГИБДД одобрило идею светофора на повороте на улицу Сочинскую во Владивостоке

Теперь в районе Патрокла движение автомобилей будет регулироваться
Общество 17:22
ГИБДД одобрило идею светофора на повороте на улицу Сочинскую во Владивостоке. Фото: patrokl.info

В ответ на запрос депутата городской Думы Станислава Примаченко ГИБДД сообщило, что не против установки светофора на проблемном перекрестке в районе улицы Сочинская во Владивостоке. Сейчас жильцы района ожидают ответ мэрии, чтобы узнать, когда планы могут сбыться, сообщает ИА PrimaMedia.

Станислав Примаченко отметил, что перекресток действительно опасный, поэтому с целью снижения аварийности светофор здесь необходим, но заключение с учетом всех норм должна вынести администрация города.

Он добавил, что остаются нерешенными и другие проблемы района: полноценные внутриквартальные дороги, остановочные павильоны общественного транспорта. Получится ли решить их в следующем году – зависит от финансирования всех уровней и эффективности его расходования мэрией. В этой части депутат солидарен с критикой Юрия Трутнева в адрес мэра Владивостока.

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