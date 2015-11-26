Задержка произошла из-за того, что не удалось произвести взрывные работы в карьере "Лесное"

Трасса. Фото: ИА PrimaMedia

Перекрытие федеральной трассы в Приморье продлили еще на два часа до 19.00 в связи с тем, что по техническим причинам не удалось произвести взрывные работы в карьере "Лесное", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток" сообщает об изменении периода временного ограничения движения по участку км 405 – км 413 федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток. По техническим причинам не удалось произвести взрывные работы в карьере "Лесное" в ранее указанный срок", — говорится в сообщении.

Проезд автотранспорта будет ограничен в период с 18.00 до 19.00 10 октября 2019 года. Объезд осуществляется по дорогам местного значения.