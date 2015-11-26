Всеволод Романов: Переформатирование в округ многим районам Приморья очевидно необходимо

По оценке депутата ЗС ПК, муниципальная реформа в крае позволит сократить бюджетные расходы и снимет проблему дублирования полномочий

Всеволод Романов. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня в ряде муниципальных образований Приморского края, где существует двухуровневая система управления, накопились проблемы, связанные с решением вопросов местного значения. Отсутствие здесь четкого разграничения полномочий по решению вопросов местного значения между различными уровнями местного самоуправления препятствует эффективной управленческой деятельности, а наличие "дублирующихся" полномочий порождает сложности при разграничении объектов собственности между муниципальными образованиями. Поэтому "переформатирование" ряда районов края в муниципальные округа назрела уже давно, и идущая сейчас в крае административная реформа просто избавит территории от "властной прослойки", которая по факту уже практически ни за что не отвечает. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia высказал депутат Заксобрания Приморья Всеволод Романов, представляющий в краевом парламенте избирателей одномандатного округа № 18 (Ольгинский и Лазовский районы, часть Партизанского района и значительная территория Находкинского городского округа).

Напомним, что старт реформе административно-территориального устройства региона был дан в июле этого года, когда ЗС ПК приняло поправки в краевой устав, предполагающие появление в Приморье муниципальных округов, где все полномочия и ответственность за решение всех вопросов местного значения возьмут на себя окружные думы и назначенные ими главы окружных администраций.

— В районах, которые входят в округ № 18, на мой взгляд, уже достаточно давно сложилась ситуация, когда размытость границ полномочий органов местного самоуправления порождает отсутствие ответственности у глав, исполнительно-распорядительных органов всех уровней за развитие муниципалитета в целом. И как результат возникает ситуация, когда краем выделяются денежные средства на реализацию мероприятий в части выполнения задач, поставленных национальными проектами, а районы не в состоянии решить эти задачи, освоить денежные средства, а значит — и не в состоянии предоставить услуги населению. И, безусловно, все это вызывает негативное отношение жителей к властной структуре всех уровней, — прокомментировал Всеволод Романов.

Власти поселений отказываются от полномочий по решению вопросов местного значения в пользу районных администраций и дум, отмечает парламентарий. Иногда это оправдано, когда бюджет поселения просто "не тянет" выполнение всех полномочий, а поскольку вопросы местного значения все равно необходимо решать, ответственность за это в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" передается на уровень района. А иногда, говорит Романов, глава поселения просто не хочет работать, нести ответственность за людей, и всеми правдами-неправдами стремиться облегчить себе жизнь. И получается, что когда у поселения, у его жителей проблемы – "это не ко мне, это полномочия района", а когда главе что-то нужно – "я вам здесь царь и бог".

— Я однозначно поддерживаю эту реформу и убежден, что это позволит нам оптимизировать наш "управленческий корпус", сделать систему местного самоуправления более простой, эффективной и менее затратной для бюджета и, в конечном итоге, для жителей края. Преобразование районов в округа позволит сэкономить денежные ресурсы на проведении мероприятий, связанных с формированием органов местного самоуправления (избранием представительных органов и глав поселений). Ведь проведение кампании по довыборам, например, одного депутата обходится муниципалитету в 300-500 тысяч рублей. Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время рассматривается возможность создания инвестиционных программ для образованных муниципальных округов, и одноуровневая система местного самоуправления позволит более эффективно и грамотно осваивать выделенные денежные средства. Поэтому предполагается, что выделение дополнительного финансирования на развитие именно муниципальных округов будет наиболее эффективно и целесообразно, — резюмировал Всеволод Романов.

От ИА PrimaMedia напомним, что новый вид муниципального образования – муниципальный округ – появился в российском законодательстве в мае этого года. По закону, в его состав входит не менее трех объединенных общей территорией населенных пунктов. Но при этом сам округ не становится частью муниципального района – на его территории исключено существование двухуровневой системы местного самоуправления. Муниципальные округа могут быть образованы двумя способами – путем наделения соответствующим статусом городских округов, либо в результате объединения всех поселений, входящих в состав одного муниципального района. В Приморье было решено идти по второму пути.