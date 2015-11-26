Карантин по африканской чуме свиней начали снимать в Приморье

Из угрожаемой зоны в течение года будет запрещено вывозить свиней и свежее мясо

Свинья. Фото: ИА PrimaMedia

Карантин снят в Пограничном, Красноармейском районах и Лесозаводском городском округе. Однако из угрожаемой зоны в течение года будет запрещено вывозить свиней и свежее мясо, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Карантин остается в Ханкайском, Хорольском, Дальнереченском районах и в Дальнереченске. Отмечу, что в угрожаемой зоне и очагах, где были ликвидированы больные животные, в течение года запрещено заводить свиней", – обозначил руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

По его словам, сейчас во второй угрожаемой зоне – Михайловском, Октябрьском районах, Лесозаводском и Уссурийском городских округах – запрещено вывозить свиней и мясо, не подверженное термической обработке. Убой и реализация в этой зоне разрешены.

Напомним, африканская чума свиней была обнаружена в одном из хозяйств Пограничного района в июле. Для человека это заболевание опасности не представляет.