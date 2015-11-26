ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам

По данным Dealogic инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 28% доли рынка
Общество 18:00
Бизнес. Фото: pixabay.com

По итогам 3 квартала 2019 года ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам, сообщает ИА AmurMedia.

По данным Dealogic инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 28% доли рынка, выступив организатором 18 сделок общим объемом $4,8 млрд, сообщает ИА AmurMedia. В общем рэнкинге среди организаторов размещений на долговом рынке в России банк занял первое место с долей рынка в 26,71%, организовав 68 сделок общим объемом $8,7 млрд.

ВТБ Капитал также занял первое место в категории "Организатор размещений облигаций в Восточной Европе" по данным рэнкинга Bloomberg: доля рынка составила
11,1%, инвестбанк реализовал 59 транзакций объемом $7,5 млрд.

Refinitiv также отметил лидерство ВТБ Капитал среди организаторов размещений на долговом рынке России (доля рынка 41,7%, 48 сделок на $9,5 млрд).

— ВТБ Капитал принял участие в ряде знаковых сделок на рынках долгового капитала. Команда инвестбанка вывела на рынок дебютных эмитентов, а также выступила соорганизатором размещения евробондов Nordgold, Северстали и РЖД. Мы продолжим работать с ведущими компаниями в России и за рубежом, оставаясь надежным партнером наших клиентов на глобальных рынках, — объяснил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

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