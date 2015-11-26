ФСБ и полиция задержали вандалов, осквернивших Вечный огонь в Уссурийске

Нарушители уже дали признательные показания
Происшествия 10:11
Фото из архива. Фото: ИА UssurMedia

Двое молодых парней, которые осквернили мемориал в Уссурийске, были задержаны сотрудниками ФСБ полиции в четверг, 10 октября. Они уже дали признательные показания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Напомним, утром, 7 октября, двое молодых парней засыпали землей с клумбы Вечный огонь, а затем помочились на него. Произошедшее зафиксировала камера уличного наблюдения. Ориентировки на молодых людей были переданы сотрудникам полиции, благодаря этому их удалось задержать в короткие сроки.

Отметим, вопиющий акт вандализма вызвал общественный резонанс не только в Уссурийске, но и на территории всей страны. Молодые люди вызвали всеобщее порицание. Многие россияне настаивают на наказание по всей строгости закона.

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