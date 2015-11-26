Сотни приморских спортсменов требуют от мэра Владивостока ремонта дороги на Володарского

Публичное обращение они опубликовали в СМИ (ФОТО)

Дорога на Володарского. Фото: Предоставлено составителями письма

Спортсмены приморских федераций объединились с требованиями к мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Все они уверены, что глава города бездействует в ремонте основной дороги, ведущей от проспекта Красоты к центру Владивостока – на улице Володарского. Именно там ежедневно скапливаются тысячи машин, так как не могут преодолеть 300-метровый участок дороги – из-за огромных ям и выбоин, образовавшихся еще четыре месяца назад, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на обращение.

"Каждое утро здесь, на Володарского, собирается многокилометровая пробка – из-за ужасного состояния дороги. Машинам приходится сбрасывать скорость до нуля, чтобы проехать глубокие ямы и впадины на дороге возле спорткомплекса "Арена Спорта" (ул. Володарского, 3А). И даже при максимально аккуратном вождении автомобили не выдерживают: сотни горожан пробивают дно автомобилей, колеса, ходовую часть". – Говорится в публичном обращении.

Дорога на Володарского. Фото: Предоставлено составителями письма Дорога на Володарского. Фото: Предоставлено составителями письма Дорога на Володарского. Фото: Предоставлено составителями письма Дорога на Володарского. Фото: Предоставлено составителями письма 1 / 4

Многие несут финансовые убытки – ремонт ходовой части и порезов на колесах из-за ям обходится в несколько тысяч рублей.

"Мы обращаемся к вам, Олег Владимирович, с требованием решить эту наболевшую проблему для нашего города. Мы хотим услышать четкие ответы на вопросы:

1) Заложен ли ремонт дороги на улице Володарского в план работ на 2019 год?

2) В какие даты он будет осуществлен?

3) Предусмотрены ли системы ливневых стоков для того, чтобы новая дорога у подножья сопки выдержала природные катаклизмы в виде ливней, тающего снега и тп.?

Мы ждем вашего ответа в ближайшее время, т.к. в связи с надвигающимися холодами ремонт дорог будет невозможен уже через три недели".

Сотни приморских спортсменов требуют от мэра Владивостока ремонта дороги на Володарского. Фото: Скриншот Сотни приморских спортсменов требуют от мэра Владивостока ремонта дороги на Володарского. Фото: Скриншот Сотни приморских спортсменов требуют от мэра Владивостока ремонта дороги на Володарского. Фото: Скриншот Сотни приморских спортсменов требуют от мэра Владивостока ремонта дороги на Володарского. Фото: Скриншот 1 / 4

Под обращением уже подписались сотни спортсменов – это федерации бокса, карате, волейбола, футбола, чирлидинга и многие другие. Авторы обращения просят считать эту публикацию официальным обращением к главе города Олегу Гуменюку.