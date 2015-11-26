Во Владивостоке подвели итоги конкурса "Мой город/село будущего"

Детские мечты о будущем приморских городов и сел увидят жители края. Фото: Полина Струк, 14 лет

Конкурсная комиссия подвела итоги краевого конкурса детских рисунков "Мой город/село будущего", который проводился с 26 августа по 30 сентября в Приморском крае в рамках партийного проекта "Городская среда", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Всего на конкурс поступило 244 работы из Владивостока, Артема, Находки, Арсеньева, Фокино, Лесозаводска, Красноармейского, Пограничного, Пожарского, Хорольского районов. Из них рисунки 95 юных приморцев отобраны на выставку "Мой город/село будущего" (0+), которая будет проходить в Приморской государственной картинной галерее (Партизанский проспект, 12) с 24 октября по 3 ноября.

При этом 24 октября в 16.00 там же состоится торжественное открытие выставки (0+) и награждение победителей и участников конкурса (0+). Дети, занявшие 1 место в каждой возрастной группе, будут награждены дипломами победителей и подарочными сертификатами на сумму 10 тысяч рублей в магазин игрушек, канцелярских товаров или цифровой техники. Конкурсанты, которым будут присуждены 2-3 места, получат дипломы и памятные сувениры. Все остальные участники будут отмечены благодарственными письмами. Кроме того, благодарственные письма будут вручены и педагогам, ставшим наставниками для юных конкурсантов.

Как рассказала сопредседатель Общественного совета партпроекта "Городская среда" в Приморском крае, член Генсовета "Единой России" Майя Шалунова, увидеть детские мечты о будущем приморских городов и сел смогут не только жители региональной столицы.

"Работы участников конкурса получились невероятно светлые, искренние и могут помочь нам, взрослым, увидеть то, что необходимо сделать, чтобы наши города и села стали по-настоящему комфортными. Поэтому после проведения выставки во Владивостоке мы планируем организовать аналогичные выставки и в других муниципальных образованиях Приморского края. Приглашаем муниципалитеты к сотрудничеству", – сообщила Шалунова.

Напомним, организаторами конкурса выступили Приморское отделение партии "Единая Россия" и Детский музейный центр Приморской государственной картинной галереи.

Конкурсантами могли стать жители Приморского края в возрасте от 5 до 17 лет включительно. При этом все участники были разделены по трем возрастным группам: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Чтобы принять участие в конкурсе, потенциальному участнику предлагалось нарисовать свой город или свое село таким, каким ребенок хотел бы его видеть через 20 лет.

По вопросам, связанным с конкурсом и организацией выставки "Мой город/село будущего" на территориях Приморского края, можно обратиться по адресу электронной почты mshalunova2020@yandex.ru или по телефону 8 (966) 293-95-35 (Шалунова Майя Александровна).