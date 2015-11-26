Центральную площадь Владивостока "отбордюрили" от дороги

Рабочих активно укладывающих бордюр заметили в самом центре города
Общество 16:57
Центральную площадь Владивостока "отбордюрили" от дороги. Фото: ИА PrimaMedia

Вездесущие бордюры добрались и до центральной площади Владивостока. Рабочие сейчас активно укладывают ограждения, отгораживая площадь от дороги, сообщает ИА PrimaMedia.

Некоторые горожане высказывают предположения, что бордюрам хотят закрыть проезд туристическим автобусам на центральную площадь города, однако насколько это предположение верно пока неизвестно.

Вполне возможно, что проезд оставят для того, чтобы на площадь могли проезжать автомобили фермеров на общегородскую продовольственную ярмарку.

Центральную площадь Владивостока "отбордюрили" от дороги

Центральную площадь Владивостока "отбордюрили" от дороги. Фото: ИА PrimaMedia

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