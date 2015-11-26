Рабочих активно укладывающих бордюр заметили в самом центре города

Центральную площадь Владивостока "отбордюрили" от дороги. Фото: ИА PrimaMedia

Вездесущие бордюры добрались и до центральной площади Владивостока. Рабочие сейчас активно укладывают ограждения, отгораживая площадь от дороги, сообщает ИА PrimaMedia.

Некоторые горожане высказывают предположения, что бордюрам хотят закрыть проезд туристическим автобусам на центральную площадь города, однако насколько это предположение верно пока неизвестно.

Вполне возможно, что проезд оставят для того, чтобы на площадь могли проезжать автомобили фермеров на общегородскую продовольственную ярмарку.