Ремонт дорог Владивостока столкнулся с дефицитом асфальта, щебня и битума, но не бордюров

По словам сотрудников мэрии, в столице ДФО налажен практически безотходный подход к гранитным бордюрам, даже колотые используют повторно

Сергей Макаров и Олег Гуменюк. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

Дорожные рабочие во Владивостоке в этом году столкнулись с дефицитом стройматериалов: не хватает битума, асфальтобетона и даже щебня. Зато бордюров оказалось в избытке, причем используют их практически безотходно. Как рассказал депутатам комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству начальник управления дорог и благоустройства (УДиБ) Сергей Макаров, замене подлежит только 10% бордюров (а не 30%, как рассказывал мэр), но даже им – колотым и побитым – находят применение. Этими бордюрами потом заменяют те, что находятся вообще в аварийном состоянии, сообщает ИА PrimaMedia.

Тема массовой замены бордюров не имела шансов быть незамеченной во время отчета мэрии по реализации программы по благоустройству Владивостока в 2019 году. Этот вопрос интересует горожан, он беспокоит депутатов, его главе города адресовал во время инспекции дорог полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который так и не услышал от Олега Гуменюка, сколько из 1,5 млрд рублей, выделенных федерацией на дороги, ушло на бордюры.

"Только ленивый ко мне не обратился и как к председателю комитета, и как к депутату. Спрашивают так: зачем хорошие бордюры меняют на хорошие бордюры? И куда деваются старые бордюры? Люди готовы даже купить, чтобы поставить во дворах", — говорит председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.

Как доложил начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Сергей Макаров, ничего необычного в замене бордюров нет.

"Не знаю, почему такой акцент общественность направила на этот момент", — говорит начальник УДиБ.

По его словам, это нормальная технология, чтобы вывести на новый уровень асфальтобетонное покрытие при его замене.

"Чтобы уложить несколько слоев асфальта, необходимо произвести поднятие до отметки, чтобы не смотрелось смешно, как бывает, когда уровень тротуара выравнивается со слоем дороги. Это один из элементов видов работ, которые производятся намеренно", — пояснил он.

Начальник УДиБ также заверил, что разговоры о том, что "бордюр исчезает и хорошие меняют на хорошие" — это слухи.

"Это совершенно не так. Если на объектах демонтируется старый гранитный бордюр – а как показала практика, тот бордюр, который был установлен в 2010 году, его износ составил порядка 15-20% — это сколы, либо небрежная, бездарная езда водителей, – мы меняем. Максимум это 10% бордюра, который колотый, битый. Все остальное мы переставляем – хороший бэушный бордюр ставим на место", — обозначил Сергей Макаров.

Чиновник не стал раскрывать подробности, кто и на основании чего признает бордюры непригодными, кто после демонтажа их считает и сколько их точно, а также где именно их складируют. Но депутаты о таких нюансах начальника УДиБ и не спрашивали. Но главное, даже тому бордюру, который сколотый и старый, находят применение. Поэтому тем, кто, как избиратели Натальи Войновской, хотел бы купить гранитный бордюр, пусть и убитый, сделать это не получится.

"Старый колотый бордюр в обязательном порядке наше подведомственное предприятие вывозит на территорию предприятия, и в дальнейшем используется в различных участках, где необходимо поменять аварийные (бордюры)", — рассказал Сергей Макаров.

Он не исключил, что впечатление о том, что строительные компании занимаются только перекладкой бордюров, возникло потому, что в этом году объемы большие и из-за погоды сдвинулся график. Основные работы по асфальтоукладке только сейчас, почти в середине октября, начинаются на больших протяженных улицах. Работы начались на Снеговой, на Столетии в районе Постышева.

Впрочем, как оказалось, если с бордюрным камнем в этом году во Владивостоке сложностей нет, то со стройматериалами туго. Как пояснил Сергей Макаров, на такие большие объемы работ рынок не был готов.

"Асфальтовые заводы не могут производить того объема асфальтобетона, который был заложен нами в технических заданиях. Это большие протяженные улицы, не хватает поставщиков асфальтобетона, щебня, битума. У нас муниципального завода нет, все строительные организации стоят в очереди. Этих заводов 2 или 3, то они постоянно ломаются, то сбой со снабжением", — посетовал начальник управления.

Депутаты приняли информацию к сведению.