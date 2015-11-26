Объекты Владивостокской крепости будут под охраной

На рабочей группе по развитию туристической зоны "Владивостокская крепость" при Думе города был представлен отчет о проделанной работе

Владивостокская крепость. Фото: ИА PrimaMedia

Отчет председателя Думы города Владивостока Андрея Брика о промежуточных итогах деятельности был представлен членам рабочей группы. За почти 10 месяцев была проделана большая работа, собрана объемная информация об объектах крепости, создан визит-центр Вдадивостокской крепости, сообщает ИА PrimaMedia.

В заседании, прошедшем в визит-центре Государственного музея-заповедника "Владивостокская крепость", приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, директор Приморского государственного музея им. Арсеньева Виктор Шалай, заместители председателя Думы Елена Новицкая и Геннадий Куликов, депутат Станислав Примаченко, председатель рабочей группы и член Общественного совета при Думе города Валерий Калюжный, историки, краеведы, эксперты.

"В 2019 году на благоустройстве территорий объектов крепости отработал студенческий отряд ДВФУ, ребята также принимали участие в субботниках в течение года по ряду объектов. Город поддерживает инициативу, выделяет бюджет на заработную плату студентам. Проводилась активная работа с музеем-заповедником, с представителями УВД Владивостока, которые участвуют в переговорах и готовы рассмотреть соглашение по охране объектов крепости в 2019-2024 годах. На данный момент у крепости три собственника — Министерство обороны РФ, администрация города Владивостока и Российская федерация. Распоряжением Президента РФ фортификационный комплекс передан Приморскому государственному музею им. Арсеньева, комплекс Владивостокской крепости вошел в созданный федеральный музей-заповедник, сейчас идет процесс передачи всего имущественного фонда. Дума города Владивостока активно принимает участие в этой работе", — отметил председателя Думы города Владивостока Андрей Брик.

Председатель рабочей группы по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны "Владивостокская крепость" при Думе города, член Общественного совета Думы города Владивостока Валерий Калюжный подчеркнул, что члены группы, депутаты Думы активно работали на объектах, которые были актированы. "Для этого мы выезжали, фиксировали их состояние, чтобы всю эту информацию передавать в специализированные организации, кто занимается крепостью. Дума города во главе с председателем Андреем Петровичем Бриком совместно с рабочей группой активно взаимодействует с представителями общественных организаций, специалистами музея, научными сотрудниками, экспертами, представителями туристических учреждений, администраций края и города. Уверен, что когда объекты будут переданы музею — заповеднику, крепость опять заиграет, зазвучит и весь комплекс приобретет свой истинный смысл и значение", — прокомментировал председатель рабочей группы по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны "Владивостокская крепость" при Думе города Валерий Калюжный.

Помимо этого, участники рабочей группы обсудили вопрос о недопустимости использования объектов музея-заповедника "Владивостокская крепость" во время проведения соревнований по мотокроссу, также были взяты на контроль факты проведения в последнее время спортивных мероприятий на территории музея-заповедника.

Также в отчете о промежуточных итогах деятельности рабочей группы был отмечен целый ряд мероприятий, которые общественность совместно с депутатами Думы и администрацией провели в поддержку музея-заповедника. Эти инициативы позволили решить часть задач по благоустройству и наведению порядка на объектах Владивостокской крепости. Принят Закон Приморского края, установивший памятную дату "День провозглашения города Владивостока крепостью", которая теперь будет отмечаться каждый год 30 августа.

"Это принципиальный и фундаментальный момент в становлении музея, в истории самой крепости. Её долгие мытарства могут закончиться нашими общими усилиями, когда все объекты крепости будут переданы в управление федеральному музею-заповеднику для последующей эксплуатации. На заседании мы также обсудили вопросы работы музея, дальнейшие планы совместной работы Думы, музея с членами рабочей группы, потому что с людьми из разных сфер необходимо найти точки соприкосновения, — рассказал директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

"Владивостокская крепость находится в центре внимания власти города и края, музею-заповеднику уделяется особое внимание на федеральном уровне. Главная задача нового федерального музея — сохранить и развивать уникальный комплекс оборонительных сооружений. Сегодня у крепости достойное будущее — стать главной точкой притяжения туристов, жителей и гостей города, знаковым местом дальневосточной столицы, что может стать ключевым фактором развития туристической сферы во Владивостоке, Приморском крае", — подчеркнул председатель Думы Андрей Брик.

На заседании Андрей Брик вручил Благодарности Думы города Владивостока. За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и большой вклад в сохранение и развитие объектов культурного наследия Владивостока Благодарностями Думы города награждены: кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории Спутникового мониторинга Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Марина Алексанина, представители общественности Руслан Дочинец и Дмитрий Сухомлинов.

После рассмотрения вопросов повестки для участников заседания рабочей группы была проведена экскурсия по экспозиции "Владивосток — время крепости". Экспозиция открыта в Музее Города в честь 130-летия Владивостокской крепости по адресу: ул. Петра Великого, 6 .

Отметим, что в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 122 объекта Владивостокской крепости разного периода постройки. Директором музея-заповедника назначен Виктор Шалай, возглавляющий также Приморский государственный музей Арсеньева.

Справка: Владивостокская крепость – комплекс уникальных долговременных оборонительных сооружений, построенный в конце XIX – начале XX века. Крепость создавалась русскими военными инженерами и строителями, солдатами, саперами и принадлежит к числу самых мощных приморских фортификационных сооружений мира.

В настоящее время крепость представляет совокупность из более чем 800 разрозненных объектов, расположенных в окрестностях Владивостока, находящихся в различных формах собственности и разной степени сохранности.

Главная цель нового музея – сохранять и популяризировать уникальный комплекс, внося вклад в музейную отрасль, развитие Приморского края и Дальнего Востока.