Торговые объекты демонтировали на улицах Черемуховой и Терешковой

Самовольно установленные киоски с фастфудом продолжают сносить во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Самовольно установленные киоски с фастфудом пошли под снос в Первомайском районе Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию города. Незаконные торговые объекты были демонтированы на улицах Черемуховой и Терешковой силами муниципального предприятия "Содержание городских территорий".

Как сообщили специалисты административно-территориального управления (АТУ) Первомайского района, владельцы самовольно установленных объектов заранее получили соответствующее постановление, однако так и не приступили к демонтажу.

"Если собственник самостоятельно не убрал объект, то документы направляются на рассмотрение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов. После чего распоряжением администрации Владивостока утверждается протокол на снос незаконного объекта. Киоск или гараж вывозят на склад временного хранения. Получить своё имущество владельцы смогут, оплатив стоимость демонтажа и хранения", – подчеркнули специалисты.

Отметим, что ежедневно Владивосток избавляется от незаконных объектов. Под снос идут торговые павильоны и палатки, рекламные конструкции, заборы, шлагбаумы и другие самовольно установленные объекты. Всё, что стоит незаконно и портит облик города.

Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключают к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.