Самовольно установленные киоски с фастфудом продолжают сносить во Владивостоке

Торговые объекты демонтировали на улицах Черемуховой и Терешковой
Общество 17:05
Самовольно установленные киоски с фастфудом продолжают сносить во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Самовольно установленные киоски с фастфудом пошли под снос в Первомайском районе Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию города. Незаконные торговые объекты были демонтированы на улицах Черемуховой и Терешковой силами муниципального предприятия "Содержание городских территорий".

Как сообщили специалисты административно-территориального управления (АТУ) Первомайского района, владельцы самовольно установленных объектов заранее получили соответствующее постановление, однако так и не приступили к демонтажу.

"Если собственник самостоятельно не убрал объект, то документы направляются на рассмотрение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов. После чего распоряжением администрации Владивостока утверждается протокол на снос незаконного объекта. Киоск или гараж вывозят на склад временного хранения. Получить своё имущество владельцы смогут, оплатив стоимость демонтажа и хранения", – подчеркнули специалисты.

Отметим, что ежедневно Владивосток избавляется от незаконных объектов. Под снос идут торговые павильоны и палатки, рекламные конструкции, заборы, шлагбаумы и другие самовольно установленные объекты. Всё, что стоит незаконно и портит облик города.

Благодаря работе по демонтажу незаконных объектов городские территории становятся более чистыми и благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна ещё и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключают к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.

Написать автору
снос объектов недвижимости

Незаконное кафе снесли на острове Русском

3 октября, 12:31

Алексей Козицкий – о сносе "Штурвала": С чиновниками-созидателями у нас по-прежнему плохо

15 августа, 16:48

Бывший дом культуры и еще 40 объектов снесут в Находке

24 июня, 14:43
СКБ Контур: Пионер программного обеспечения в России - на Русском MeetUp-2019
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia