Матч закончился со счетом 4:3

Для "Луча" выездной матч завершился кошмаром: "Текстильщик" разгромил владивостокцев. Фото: Антон Пастухов, ИА PrimaMedia

Футбольная команда "Текстильщик" одержала победу над "Лучом" в рамках 17-го тура первенства ФНЛ. Игра в Иваново завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч".

"Луч" начал мощно: на четвертой минуте приморцы создали первый момент — Александр Кутьин в касание наносил удар с убойной позиции. Голкипер "ткачей" Иван Зириков команду выручил, проявив недюжинную реакцию. Справился страж ворот и с добиванием.

Упущенный шанс владивостокцев не смутил — приморцы продолжили давить и с углового Денис Магадиев вколотил мяч в ближний угол — 1:0.

Владивостокцы и после забитого мяча не сбавили оборотов. Очередная быстрая атака, экс-лучовец Максим Батов срубил убегавшего на рандеву с Зириковым и увидел перед собой красную карту. Хозяева остались в меньшинстве и с этого же штрафного Никита Саламатов закрутил мяч в дальний угол — 2:0.

Остальные перипетии игры будут вспоминать поколениями. Поведя в счете, владивостокцы решили не забывать про праздник. Катрич на ровном месте сфолил, последовал навес и Кирилл Марущак срезал мяч в свои ворота. А еще через две минуты гости нарушили правила уже в собственной штрафной, и Юрченко неотразимо пробил пенальти — 2:2.

Кураж в игре продолжился. На 45-ой минуте Кирилл Марущак "исправился" — головой вколотив мяч в ворота Зирикова — 3:2. Правда и в оставшиеся секунды ивановцы едва не сравняли счет — Горюшкин ворвался в штрафную и с убойной дистанции пробил — за "Луч" сыграла перекладина.

Во втором тайме дождь усилился, а игра продолжилась в том же ключе.

Все тот же Горюшкин имел супермомент, чтобы вновь сравнять счет в игре. Хавбек "красно-черных" бил с трех метров, но Котляров совершил "чудо", отбив мяч. Еще через минуту Александру пришлось вновь вступать в игру, выуживая мяч из-под перекладины.

Хозяева продолжали закидывать мяч вперед и бежать. "Луч" продолжал "пожарить", а игра в обороне при стандартах каждый раз заставляла зажмуривать глаза. Не помогло — Фомин бьет головой и счет уже 3:3.

"Лучу" пришлось вновь искать пути к воротам Зирикова. Оставшиеся 25 минут владивостокцы под заряды своих болельщиков пытались забить победный мяч, а в итоге "желто-синие" пропустили очередной гол со стандарта — 3:4. На стадионе началось умопомрачение, а для "Луча" матч завершился кошмаром.

"Текстильщик" набрал 14 очков и расположился в таблице на 18-м месте. "Луч" с 19 очками занимает 12-ю строчку.