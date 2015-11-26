В районе станции "Седанка" было собрано и вывезено более 20 мешков мусора

Чиновники и неравнодушные горожане приняли участие в субботнике во Владивостоке. Фото: vlc.ru

Месячник по благоустройству и санитарной очистке города продолжается во Владивостоке. В субботу, 12 октября, в акции по наведению чистоты и порядка приняли участие сотрудники мэрии, депутаты городской думы, общественные организации, школьники, курсанты МГУ им. Невельского, владивостокская городская поисково-спасательная служба и просто неравнодушные жители города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Собравшиеся убирали мусор, опавшую листву, подметали дорожки на улицах Сипягина, Крыгина, Октябрьской, Пологой, проспекте Красного Знамени, в скверах на улицах Ильичева и Овчинникова. Прошел субботник и на острове Русский в бухте Парис.

Чиновники и неравнодушные горожане приняли участие в субботнике во Владивостоке. Фото: vlc.ru Чиновники и неравнодушные горожане приняли участие в субботнике во Владивостоке. Фото: vlc.ru Чиновники и неравнодушные горожане приняли участие в субботнике во Владивостоке. Фото: vlc.ru Чиновники и неравнодушные горожане приняли участие в субботнике во Владивостоке. Фото: vlc.ru 1 / 4

Также сотрудники администрации города наводили порядок на побережье в районе станции "Седанка". Здесь было собрано и вывезено более 20 мешков мусора.

Чиновники и неравнодушные горожане приняли участие в субботнике во Владивостоке. Фото: vlc.ru Чиновники и неравнодушные горожане приняли участие в субботнике во Владивостоке. Фото: vlc.ru 1 / 2

"Недобросовестные жители города оставляют после отдыха горы мусора – это стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки. Встречались даже уже упакованные пакеты с мусором, которые почему-то отдыхающие поленились довезти до ближайшей контейнерной площадки. Очень хотелось бы, чтобы горожане все-таки сохраняли чистоту в местах отдыха", – подчеркнули сотрудники мэрии.

Напомним, во Владивостоке продолжается месячник по благоустройству и санитарной очистке города. В нем принимают участия организации всех форм собственности, учреждения образования, управляющие компании, все неравнодушные горожане. Продлится месячник до 27 октября.