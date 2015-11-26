Экологи опасаются за судьбу проданных белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье

В бухте Средней в Приморском крае в неволе находятся еще 60 белух
Китовая тюрьма
Общество 14:05
Белуха. Фото: ИА PrimaMedia

Экологи организации "Свободу косаткам и белухам" сообщают, что в понедельник, 14 октября, пройдет совещание министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина с представителями китайских компаний, заключивших ранее контракты на поставку белух из России. По сведениям организации, совещание пройдет в главном здании Минприроды России, передает ИА PrimaMedia. Экологи опасаются за судьбу белух и предполагают, что китайская сторона будет отстаивать свои коммерческие интересы.

"Китайские компании уже внесли предоплату за 50 белух российским коммерческим партнерам, отловившим китообразных в 2018 и поместившим их в "Китовую тюрьму". Недавно за коммерческие интересы китайских компаний заступилось китайское правительство, результатом чего и стало данное совещание.

По данным коалиции, одним из организаторов является Александр Ботвинко, заместитель руководителя секретариата вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, ранее публично высказывавшегося за продолжение отловов китообразных для поставок их на зарубежные рынки", — сообщают экологи организации "Свободу косаткам и белухам".

Напомним, что выпуск на свободу косаток и белух из "Китовой тюрьмы" был объявлен на Прямой линии президента России Владимира Путина 20 июня 2019 года и происходит до настоящего времени. На сегодняшний день в родное Охотское море выпущено все 10 косаток и 26 белух из 87, остальные 61 белуха ждут отправки на выпуск.

Суды доказали незаконность отлова всех косаток и белух, также было установлено судом, что российское законодательство запрещает продажу, а равно иную передачу китообразных, выловленных в учебных и культурно-просветительских целях, сторонним юридическим и физическим лицам, как в России, так и за рубежом.

Отметим, что за судьбу косаток переживают и мировые звезды. Так, недавно Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину и и попросила его навсегда защитить китов и дельфинов от вылова на территории России.

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