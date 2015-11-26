Расписание электричек в Приморье изменили по просьбам граждан

Поменяли график у пяти электропоездов, а также по маршруту "Уссурийск – Хасан" назначили дополнительную остановку
Общество 15:20
Расписание электричек в Приморье изменили по просьбам граждан. Фото: ИА PrimaMedia

Расписание движения пригородных электропоездов в Приморье поменяли по просьбам граждан, сообщили ИА PrimaMedia в ОАО "Экспресс Приморья".

По многочисленным просьбам пригородным поездам №6706/6708 "Уссурийск – Хасан", (отправление из Уссурийска – пн, ср, пт, сб, вс.) и №6707/ 6705 "Хасан – Уссурийск", отправление из Хасана – пн, вт, чт, сб, вс, назначена дополнительная остановка "Барсовый". При следовании из Уссурийска до Хасана — в 18.23, в обратном направлении — в 05.09.

Кроме того, учитывая обращения жителей Владивостока и пригородов, изменяется график следования следующих пригородных электропоездов:
— №6322, сообщением Надеждинская— Мыс Чуркин. Время отправления от станции Надеждинская смещается на 21 минуту. С 16 октября — в 17.27 (по 15 октября включительно— в 17.06). Соответственно, на 21 минуту смещается время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута.
— №6315, сообщением Мыс Чуркин— Надеждинская. Время отправления от станции Мыс Чуркин смещается на 35 минут. С 16 октября— в 19.10 (по 15 октября включительно — в 18.35.). Соответственно, на 35 минут смещается время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута.
— №7307, сообщением Владивосток— Мыс Чуркин. Время отправления от станции Владивосток по просьбам горожан смещается на более раннее, на 20 минут. с 16 октября — в 18.20 (по 15 октября включительно — в 18.40). В связи с этими изменениями маршрут этого электропоезда будет завершаться на Луговой.
— №7205, сообщением Кневичи— Владивосток (10.45). Время отправления от станции Кневичи с 16 октября — в 10.40 ( на 5 минут раньше). Соответственно, на 5 минут смещается время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута.
— №7209, сообщением Кневичи— Владивосток (17.40). Время отправления от станции Кневичи с 16 октября — в 17.50 (на 10 минут позже). Соответственно, на 10 минут смещается время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута.
Написать автору
электрический общественный транспорт

Расписание электричек меняют в Приморье из-за ремонта жд-путей

7 октября, 15:46

В Приморье запускают "пляжную" электричку

2 августа, 15:15
СКБ Контур: Пионер программного обеспечения в России - на Русском MeetUp-2019
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia