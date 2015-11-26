Расписание электричек в Приморье изменили по просьбам граждан

Расписание движения пригородных электропоездов в Приморье поменяли по просьбам граждан, сообщили ИА PrimaMedia в ОАО "Экспресс Приморья".

По многочисленным просьбам пригородным поездам №6706/6708 "Уссурийск – Хасан", (отправление из Уссурийска – пн, ср, пт, сб, вс.) и №6707/ 6705 "Хасан – Уссурийск", отправление из Хасана – пн, вт, чт, сб, вс, назначена дополнительная остановка "Барсовый". При следовании из Уссурийска до Хасана — в 18.23, в обратном направлении — в 05.09.

Кроме того, учитывая обращения жителей Владивостока и пригородов, изменяется график следования следующих пригородных электропоездов:

— №6322, сообщением Надеждинская— Мыс Чуркин. Время отправления от станции Надеждинская смещается на 21 минуту. С 16 октября — в 17.27 (по 15 октября включительно— в 17.06). Соответственно, на 21 минуту смещается время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута.

— №6315, сообщением Мыс Чуркин— Надеждинская. Время отправления от станции Мыс Чуркин смещается на 35 минут. С 16 октября— в 19.10 (по 15 октября включительно — в 18.35.). Соответственно, на 35 минут смещается время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута.

— №7307, сообщением Владивосток— Мыс Чуркин. Время отправления от станции Владивосток по просьбам горожан смещается на более раннее, на 20 минут. с 16 октября — в 18.20 (по 15 октября включительно — в 18.40). В связи с этими изменениями маршрут этого электропоезда будет завершаться на Луговой.

— №7205, сообщением Кневичи— Владивосток (10.45). Время отправления от станции Кневичи с 16 октября — в 10.40 ( на 5 минут раньше). Соответственно, на 5 минут смещается время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута.

— №7209, сообщением Кневичи— Владивосток (17.40). Время отправления от станции Кневичи с 16 октября — в 17.50 (на 10 минут позже). Соответственно, на 10 минут смещается время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута.