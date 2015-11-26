Лайнер Costa Serena придет во Владивосток с задержкой из-за тайфуна"Хагибис"

Судно пришвартуется у городского Морвокзала около 12.00
Общество 09:35
Лайнер Costa Serena. Фото: ИА PrimaMedia

Круизное судно Costa Serena прибудет во Владивосток около 12.00 вместо ранее заявленных 8.00. Такой сдвиг в расписании связан с тайфуном "Хагибис", который бушует у берегов Японии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ООО "Владивостокский морской терминал".

Лайнер доставит во Владивосток более 3 тысяч пассажиров из Республики Корея, которые до Приморья должны были посетить японский порт Нагасаки.

Отметим, что в Японии сейчас свирепствует разрушительный тайфун "Хагибис". Число жертв в результате обрушения стихии в стране достигло 33 человек, без вести числятся как минимум 19 человек, а общее число людей, получивших травмы, возросло до 180 человек.

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