Во Владивостоке снова пришвартуется Costa Serena

Причем этот круизный лайнер побывает в столице ДФО дважды за одну неделю

Лайнер доставит во Владивосток более 3000 пассажиров из Кореи. Фото: Владивостокский морской терминал

Круизный лайнер Costa Serena вновь зайдет в порт Владивосток. Судно пришвартуется у Морского вокзала 14 октября в 8.00, а потом 17 октября в 07.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Лайнер доставит во Владивосток более 3000 пассажиров из Республики Корея, которые до Приморья посетят японский порт Нагасаки.

"В этом году в мае "Costa Serena" уже дважды была в гостях во Владивостоке. Торжественная церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнеров в понедельник состоится на видовой площадке Морского вокзала в 8 часов утра. Жителей и гостей города будут приветствовать церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы с национальными песнями и танцами", — рассказал корр.редакции представитель ООО "Владивостокский морской терминал".

Во время экскурсии гости увидят достопримечательности Владивостока, центр города и океанариум на острове Русском. В 17 часов лайнер отойдет от причала Морского вокзала.