Усилия властей по развитию ДФО могут оказаться напрасными из-за действий налоговых органов

После изменений налогового законодательства многих резидентов ТОР и ТОСЭР лишили гарантированных льгот и доначислили многомиллионные налоги

Реализация многих проектов в ТОСЭР Дальнего Востока остается под угрозой срыва. Фото: ИА PrimaMedia

Усилиям Правительства по развитию Дальнего Востока с помощью создания ТОРов и СПВ препятствуют действия фискальных органов, считает бизнес-сообщество. Федеральная налоговая служба, посчитавшая недействительными налоговые льготы, ранее предоставленные резидентам, продолжает требовать в их отношении перерасчета обязательств по страховым взносам*: по базовой ставке с выплатой пени. Таким образом, под угрозой срыва остаются многие проекты территорий опережающего социально-экономического развития, сообщает ИА PrimaMedia.

По имеющейся информации, около 40 компаний, заключивших в 2016 – 2017 гг. соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока о реализации инвестиционных проектов в ТОСЭР, оказались в ситуации, когда правила игры внезапно поменялись. Среди заявленных преференций резидентам было гарантировано применение пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6% вместо базовых 30% на все рабочие места в течение 10 лет. Однако в 2018 году законодательство изменилось, и гарантированные льготы были объявлены недействительными, так как отныне они распространялись только на вновь созданные рабочие места. Резидентов, которые зашли в ТОРы и СПВ с проектами модернизации и развития на базе уже действующих предприятий, теперь обязывают платить страховые взносы по базовой ставке. Более того, Налоговая инспекция настаивает, чтобы компании произвели перерасчет обязательств по страховым взносам за период с августа 2018 года.

Как ранее сообщало агентство, налоговый орган ссылается на федеральный закон №300-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 части первой статьи 422 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" вступившей в силу с 03.08.2018. Данная статья была дополнена пунктом 10.1, согласно которому применение пониженных тарифов страховых взносов резидентами ТОСЭР и СПВ действует исключительно в отношении выплат физическим лицам, занятым на новых рабочих местах. ФНС уведомила резидентов, что изменения законодательства распространяются, в том числе, на компании, получившие статус резидента до их вступления в силу.

Это означает, что инвесторы лишаются гарантированных льгот и должны вернуть сэкономленные средства, как если бы платили страховые взносы по базовой ставке.

Отметим, все резиденты закладывали предоставленные льготы по страховым взносам в свои бизнес-планы, которые были согласованы и подписаны КРДВ в рамках соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития. За время реализации инвестпроектов предприятиями были созданы рабочие места, освоены новые производства, внедрены технологии, позволяющие успешно конкурировать с производителями из западных регионов страны. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей. Из-за действий фискальных органов реализация многих проектов в ТОСЭР Дальнего Востока оказалась под угрозой срыва.

Эти проекты нужны региону

АО "Птицефабрика Комсомольская" – резидент ТОСЭР "Комсомольск" с 2016 года. В рамках проекта модернизации резидента ТОСЭР на предприятии провела реконструкцию цеха промышленного содержания кур-несушек на 77 тысяч голов. В новом корпусе установлено современное высокотехнологичное оборудование.

"В ТОСЭР мы планировали в первую очередь расширение производственных мощностей, увеличение объемов производства за счет ввода новых промцехов и оборудования. Дальнейшее развитие проекта в принципе окажется под большим вопросом после того, как будут доначислены налоги, по которым были обещаны льготы. Это станет последней каплей", — комментирует представитель компании Вадим Хан.

АО "Совхоз "Тепличный" — один из ключевых резидентов ТОСЭР "Южная" в Сахалинской области.

На предприятии трудятся 450 человек, часть из которых обслуживает 150 единиц техники. Площадь ультрасовременных теплиц выросла до 10 гектаров. В день совхоз производит свыше 50 тонн продукции. В связи с отменой льгот объемы недоинвестирования в развитие предприятия могут составить свыше 100 млн. рублей в год, что крайне негативно скажется на его экономике.

ООО "Энерго-Импульс+" – один из крупнейших на Дальнем Востоке производителей электротехнического оборудования класса 0,4-6/10-35 кВ — резидент ТОСЭР "Хабаровск" с 2016 года. Преференционный режим позволил компании значительно нарастить мощности, в том числе вложить около 20 миллионов рублей в создание новых форм — "трансформеров" для отливки бетона, которые позволяют ей производить бетонные подстанции практически любых габаритов и конфигураций.

"Как и других резидентов, нашу компанию лишили льгот по страховым выплатам. Налоги были доначислены. Только с августа 2018 года по май 2019 года эта сумма составила 18 миллионов, в октябре она превысила 20 млн. Соответственно, если налоги будут доначислены одномоментно, мы лишимся оборотных средств. А деньги уже вложены в новое производство, которое готово к открытию. И если для нашего относительно небольшого предприятия это принесет убытки в десятки миллионов, то для крупных участников, где свыше 100 рабочих мест, счет идет на сотни миллионов", — рассказал представитель ООО "Энерго-Импульс+".

Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября также заключала соглашение с КРДВ до изменений законодательства. В 2017 году предприятие стало резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ) с инвестиционным проектом по строительству лососевого рыбоводного завода на р. Б. Дюанка Ванинского района (ЛРЗ мощностью 30 млн. экз. молоди в год). С момента подписания соглашения с КРДВ артель внесла инвестиций на сумму в несколько миллионов рублей. По итогам 3 квартала 2019 года заключила соглашение на аренду земельного участка, выделенного под строительство завода, но доначисление налогов поставит под угрозу дальнейшие планы резидента.

Более 2,2 млрд рублей вложил инвестор — ООО "Камчаттралфлот" – в реализацию двух инвестпроектов по созданию рыбоперерабатывающих комплексов, реализуемых в ТОР "Камчатка". Срок реализации проектов по планам-графикам, заключенным с Корпорацией развития Дальнего Востока, был назначен на 2020 год. Открытие состоялось раньше, в 2019-м. Новый завод стал самым современным не только на Камчатке и Дальнем Востоке, но и в России в целом. С учетом отмены льготного налогообложения инвесторы лишаются значительной части оборотных средств.

В 2017 году согласно бизнес-плану инвестиционного проекта АО "ДАКГОМЗ" инвестировало в развитие производства мороженого в ТОСЭР "Комсомольск" порядка 100 миллионов рублей. Это позволило предприятию приобрести новое оборудование по выпечке рожка, стаканчиков и новую линию по фасовке мороженого. В 2018-2019 году еще порядка 200 миллионов направлены на развитие кисломолочного направления. Завод поставляет продукцию в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и планирует увеличивать объемы экспорта.

"Сокращение затрат на страховые взносы позволило нам инвестировать высвободившиеся денежные средства в развитие производства", — ранее рассказывал в интервью AmurMedia Юрий Коргожа, генеральный директор АО ДАКГОМЗ.

В рамках реализации проекта резидент составил план на три года и старается точно ему следовать. Лишившись заявленных льгот, он будет вынужден отказаться от намеченной стратегии развития. Речь может идти даже о приостановке деятельности предприятия и переносе производства в другой регион.

Пострадает и резидент ТОР "Камчатка" – Дальневосточный центр оздоровления "Жемчужина Камчатки", который в рамках территории опережающего развития провел реконструкцию оздоровительного учреждения. Как отметил генеральный директор центра Алексей Ищенко, "Жемчужина Камчатки" – единственный санаторий на территории края, осуществляющий в соответствии с требованиями российского законодательства лечение, оздоровление и медико-социальную реабилитацию как трудящегося населения, так и ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов, детей с ограниченными возможностями, а также других льготных категорий социально незащищенных граждан по линии министерства труда и социальной защиты Камчатского края, регионального Фонда социального страхования и министерства здравоохранения Камчатского края. Изменение системы налогообложения будет иметь самые тяжелые последствия для предприятия.

Резиденты ТОСЭР намерены донести свою позицию до Правительства Российской Федерации, которое обладает всеми необходимыми полномочиями для решения данного вопроса. В рамках режимов наибольшего благоприятствования бизнес выполнил свои обязательства – созданы новые современные высокотехнологичные производства, модернизированы действующие предприятия. Государственные органы, такие как Федеральная налоговая служба и Минфин, напротив, показали себя ненадежными контрагентами.

Пострадавшие компании являются резидентами с 2016-2017 года. Заявки в КРДВ они подавали с учетом гарантий льготного налогообложения со стороны Корпорации развития Дальнего Востока и администраций субъектов. Министерство по развитию Дальнего Востока и КРДВ приложили значительные усилия, чтобы привлечь в ТОРы якорных резидентов, руководствуясь стремлением ускорить развитие тихоокеанского региона страны.

С учетом предоставленных гарантий компании строили планы, рассчитывали кредитную нагрузку и сроки окупаемости проектов. Но после доначисления налогов не все из них смогут выполнять свои обязательства перед кредитными организациями и контрагентами.

Изменение условий налогообложения, сообщают резиденты, препятствует инвестиционной деятельности, ведет к сокращению рабочих мест и сворачиванию инвестпроектов. И самое главное, оно противоречит сложившемуся законодательству.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы 06.11.2018 г. была размещена публикация, где говорится о том, что "если плательщик страховых взносов до 26 июня 2018 года уже являлся резидентом ТОСЭР и применял пониженный тариф страховых взносов, то право на эту льготу за ним сохраняется".

Также пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 03.08.2018 года №300-ФЗ прямо предусмотрено, что "действие положений пункта 10.1 статьи 427 Налогового кодекса РФ в отношении резидентов ТОСЭР, расположенных на территории Дальнего Востока, распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2018 года".

Однако, появившиеся позднее разъяснения ФНС и Минфина дали понять, что трактовка Закона может меняться, и, к сожалению, в данном случае эти изменения направлены на сдерживание и замедление многих проектов развития в ДВ регионе.

Решение об отмене ранее предусмотренных льгот резидентам ТОСЭР создает опасный прецедент для режимов наибольшего благоприятствования, подрывает доверие бизнеса к власти и негативно влияет на инвестиционный климат. Таким образом, оно ставит под сомнение саму идею территорий опережающего развития.

По имеющейся информации, дальневосточный полпред Президента и вице-премьер Юрий Трутнев недоволен сложившейся ситуацией и дал поручение разобраться в проблеме. Возможно, вмешательство вице-премьера поможет местному бизнесу отстоять свои интересы, учитывая, что Дальний Восток остро нуждается в каждом инвестиционном рубле.

*страховые взносы — это обязательные платежи на пенсионное, медицинское и социальное страхование работников и индивидуальных предпринимателей.