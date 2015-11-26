Михаил Звягинцев: Большие данные "Билайна" уже сегодня работают на улучшение жизни людей

Директор департамента по работе с госсектором ПАО "ВымпелКом" – о геоаналитике, "умных" городах и эволюции телеком-операторов

Директор департамента по работе с госсектором ПАО "ВымпелКом" Михаил Звягинцев. Фото: ИА PrimaMedia

Активное утверждение телеком-операторов в сегментах IT-индустрии, связанных с цифровизацией экономики и созданием "умных" технологий для городов, было предопределено самой эволюцией "сотовых" компаний. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia на площадке Русского MeetUp-2019 (12+) высказал директор департамента по работе с госсектором ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") Михаил Звягинцев. По оценке собеседника агентства, сегодня развитая инфраструктура и наработки в анализе "больших данных" позволяют "Билайну" успешно реализовывать свою главную миссию – делать жизнь людей лучше.

— Одним из самых дискуссионных вопросов на Русском MeetUp стала тема консолидации усилий государства и бизнеса в развитии цифровой экономики и, в частности, smart-технологий. Какова здесь позиция "ВымпелКома"?

— Если брать, например, такую услугу как "Умный город", то это — большое технологическое решение. Оно само по себе нацелено на граждан, на жителей городов. Понятно, что по сложившейся практике никто, кроме государства, не может быть заказчиком этой системы. Поэтому все необходимые активности в рамках создания "цифровой экономики" — прерогатива государства, с привлечением бизнеса и партнеров, которые могут реализовывать те или иные технологические решения.

— А что в этом процессе представляет ценность именно для бизнеса?

— Тут ответ очевиден. Есть национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Под ее реализацию выделяются необходимые средства. Бизнес предлагает технические решения в рамках конкурсного процесса, получает заказы и реализует их.

Но я бы не ограничивал интерес бизнеса только госзаказами, ведь есть еще и мультипликативная социальная составляющая в этих процессах. Ведь самое главное в том, что все это направлено на улучшение качества жизни граждан, и мы в это твердо верим. Это то, что дает реальный прорыв в развитии городской инфраструктуры, создании социальных объектов, построении оптимальных транспортных маршрутов. То, что дает более эффективный подход к формированию городской транспортной схемы не только с точки зрения того, где и какой социальный маршрут следует запустить, но того, как это максимально эффективно сделать. Словом, все это — хорошая, качественная задача. А опыт качественного проектирования показывает, что правильно поставленная задача — это 50% от получения нужного результата. Так же и в нашем случае, я говорю об инструменте "Геоаналитика", разработанном "Билайном": правильная аналитика и правильные выводы из нее дают твердый фундамент для построения "умного" города.

— "Геоаналитика" — это уже готовый продукт от "Билайна"?

— В двух словах — да. За последние 3-4 года мы научились это очень здорово делать. "Геоаналитику" мы можем предоставлять в совершенно разных вещах. Вот, скажем, перемещение групп граждан по городу. Здесь мы можем точно сказать, проживают ли эти люди в том или ином микрорайоне или они же они приехали туда приехали в гости. Если, допустим, речь идет о социальной рекламе, мы можем качественно рассказать о том, какие группы граждан более таргетированы с точки зрения самого подхода. Мы можем выстраивать транспортные маршруты в городе и обоснованно говорить, что будет эффективно, а что нет.

Самое главное здесь то, что точность этих данных очень высока. Это является неоспоримым преимуществом сервиса, тем более что мы используем не только данные "Билайна". У нас есть партнеры, которые работают с нами в тех или иных проектах, и данные партнеров обогащают те решения, которые мы создаем уже на постоянной основе.

— Мы видим, что мобильные операторы семимильными шагами идут в IT-отрасль. У телеком-компаний есть для этого главное – развитая инфраструктура и "большие данные". Можно сказать, что цифровизация – это не только госполитика, но и естественный для вашего бизнеса процесс?

— Да, инфраструктура — это безусловное и неоспоримое преимущество телеком-операторов. При этом современный рынок телекоммуникационных услуг (имеется в виду не только "умный город") достаточно сильно эволюционировал сам по себе с точки зрения определенных готовых законченных решений.

Смотрите сами. Лет 10 назад нам было достаточно иметь условную сим-карту, с помощью которой мы могли совершать голосовые звонки и отправлять SMS-сообщения. Сегодня мы не представляем себе смартфон без большого пакета передачи данных, и если посмотреть структуру потребления среднестатистического абонента, то передача данных стоит на первом месте.

Так что еще совсем недавно мы говорили про какие-то точечные решения, про датчики, которые могут автоматически передавать показания по ЖКХ, про что-то, связанное с "умным" освещением и т.п. Говорили, что все это удобно, благотворно отражается на качестве жизни, помогает экономить. А сегодня у нас есть целый набор этих "кубиков", которые по нашему желанию превращается в определенное комплексное решение. И сегодня операторы связи имеют большой фундамент для создания таких решений в виде развитой инфраструктуры. Второе, что важно — это наработанный уровень экспертизы, возможность увидеть, что научились делать операторы связи за несколько последних лет.

В целом же этот эволюционный процесс, безусловно, связан с рынком. И сейчас важно фокусироваться на конечном результате, на том, что получает конечный пользователь. Конечно, государство в случае с цифровой экономикой является заказчиком, и его потребности важны для клиентоориентированного бизнеса, но в любом случае все в конечном итоге делается для граждан.



Директор департамента по работе с госсектором ПАО "ВымпелКом" Михаил Звягинцев. Фото: ИА PrimaMedia

— "Билайн" познакомил участников MeetUp со своими подходами к аналитике на основании деперсонифицированных данных пользователей телеком-услуг. Как вы считаете, нынешнее российской законодательство позволяет нормально развивать обработку BigData в этом направлении или же требует каких-то принципиальных корректировок?

— "Билайн" — как и все операторы связи — полностью находится в законодательном поле. Мы очень четко соблюдаем все нормы, касающиеся защиты персональных данных, все то, что нас, в хорошем смысле этого слова, ограничивает в предоставлении и использовании тех или иных данных.

Возможно, какие-то изменения с точки зрения персонализации должны быть, но я бы не был здесь слишком оптимистичным. Сегодня мы живем в непростом мире, в мире с достаточно большим количеством угроз. И тема защиты данных — очень чувствительная, и чтобы делать какие-либо изменения в регулировании этой сферы, нужна очень тщательная проработка. Так что говорить о том, что "да, нужно вот это и то сейчас поменять", было бы некорректно с моей стороны. Действительно, здесь есть "острые углы", которые можно было бы нивелировать. Но делать это нужно, повторюсь, очень вдумчиво и качественно.

— В чем для "Билайна" главная ценность при участии в отраслевых конференциях, форумах, таких как Русский MeetUp во Владивостоке? Рынок Дальнего Востока, как считается, невелик, но вы – здесь, и с очень интересными докладами.

— На сегодняшний день "Билайн" — не только стандартный оператор телеком-инфраструктуры, мобильной связи, фиксированных каналов и Интернета. Это еще и большой инфраструктурный оператор. А Русский MeetUp во Владивостоке является открытой и качественной площадкой, позволяющей рассказать о своих идеях и решениях, показать, как мы их применяем. Мы уверены, что на базе наших решений можно выстраивать более эффективные модели городской инфраструктуры, делать так, чтобы мы могли более эффективно внедрять современные решения, которые полностью интегрируются в цифровую экономику.

Напомним, что представители "Билайна" приняли активное участие в крупнейшем IT-форуме Дальнего Востока России – Русском MeetUp-2019 (4-5 октября, Владивосток, остров Русский). Телеком-оператор из "большой тройки", уже создавший действующую платформу для анализа Big Data, рассказал участникам отраслевой конференции о своих решениях для "умных" городов и цифровизации ключевых сегментов экономики макрорегиона.

В этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошли сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум (12+). В мероприятиях приняло участие около 3 тысяч человек. К работе площадки были приглашены международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT-отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT-разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Генеральный партнер – ПАО "Ростелеком". Официальный поставщик воды — компания Slavda Group.