Комитет по этике Заксобрания Приморья рассмотрит поведение депутата-коммуниста в соцсетях

Спикер ЗС ПК поручил оценить высказывания Андрея Ищенко, а руководство партии ему объявило выговор и обязало удалить ТГ-канал (ОБНОВЛЕНО)

Андрей Ищенко. Фото: ИА PrimaMedia

Поведение депутата фракции КПРФ Заксобрания Приморья (ЗС ПК) Андрея Ищенко в социальных сетях оценит комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента. Такое поручение главе профильного комитета дал спикер Заксобрания Александр Ролик. Бюро краевого комитета КПРФ в Приморье уже вынесло депутату строгий выговор за антипартийную деятельность и поручило ему закрыть телеграм-канал "Красный губернатор", который стал основной площадкой распространения оскорбительных высказываний в отношении политиков, сообщает ИА PrimaMedia.

"В Законодательное собрание и мне, как председателю Законодательного собрания, поступают обращения в отношении высказываний в соцсетях депутата Ищенко Андрея Сергеевича, затрагивающих честь и достоинство, деловую репутацию, личную жизнь других депутатов Законодательного собрания, Думы города и члена Совета Федерации. Мною поручено председателю комитета рассмотреть этот вопрос на заседании комитета и дать оценку Ищенко с точки зрения депутатской этики", — проинформировал Александр Ролик депутатов на заседании регионального комитета, которое прошло сегодня.

Ранее Андрей Ищенко в эфире радио обвинил первого секретаря ПКО КПРФ, руководителя фракции КПРФ Анатолия Долгачева в получении материальных благ от избирательного штаба, который курировала администрация президента, за неучастие компартии в повторных выборах губернатора Приморья.

"…в рядах КПРФ появился Иуда, за 30 серебреников продал народ Приморского края, продал избирателей, которые нас поддержали. Имя этого иуды — Долгачев Анатолий. Он от избирательного штаба кандидата в губернаторы, штаба, который вела администрация президента – им было важно не допустить меня до выборов, – они пытались договориться. Ищенко не купили ни должностью, ни деньгами. Они предложили человеку деньги, он их взял. И когда я приехал на конференцию, люди стеснялись смотреть мне в глаза", — рассказал Андрей Ищенко.

Руководство приморского отделения компартии данную информацию опровергло и заявило, что высказывания Ищенко будут рассмотрены и оценены партией. Однако на этом Андрей Ищенко не остановился и анонсировал в телеграм-канале "Красный губернатор" (который предположительно ведет сам Ищенко или кто-то из окружения депутата от его лица) порцию компромата на краевое руководство ПКО КПРФ, а также объявил, что "фигура нового первого секретаря Краевого отделения КПРФ почти согласована", и это его старый товарищ, имеющий авторитет в партийных рядах.

Также в аккаунтах Андрея Ищенко в соцсетях (в Instagram, Facebook и Telegram) были размещены оскорбления в адрес главы Сбербанка Германа Грефа, порочащие сведения личного характера в отношении депутата Думы Владивостока Розы Чемерис и оскорбительный пост, касающийся здоровья сенатора от Приморского края Людмилы Талабаевой.

Как сообщил депутат Заксобрания Приморья, первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Артем Самсонов, 14 октября коммунисту Андрею Ищенко объявлен строгий выговор за антипартийную деятельность.

"Состоялось заседание бюро Приморского крайкома КПРФ. За антипартийную деятельность Андрей Ищенко был объявлен строгий выговор и партийным решением его обязали закрыть телеграмм-канал "Красный губернатор", так как ведя его Ищенко дискредитирует звание коммуниста", — написал Самсонов в Facebook.

В свою очередь, председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков напомнил напомнил нормы поведения депутатов, прописанные в краевом законодательстве:

"3.4. Депутат Законодательного Собрания, выступая в средствах массовой информации, на собраниях и митингах, делая различные публичные заявления, комментируя деятельность органов государственной власти, иных государственных органов, организаций, общественных объединений, а также должностных лиц и граждан, обязан использовать только достоверные факты.

3.5. Депутат Законодательного Собрания при осуществлении публичных высказываний, в том числе в средствах массовой информации, в сети "Интернет", не должен допускать употребления выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов Законодательного Собрания, в целом деятельности Законодательного Собрания, других лиц, необоснованных обвинений в чей-либо адрес, использования заведомо недостоверной информации, призывов к незаконной деятельности".

Отметим, что представители КПРФ не впервые нарушают депутатскую этику. Так, в мае 2017 года комитет по этике вынес депутату Артему Самсонову предупреждение за использование ненормативной лексики в Сети.