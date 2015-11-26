Приморские коммунисты оценят заявления несостоявшегося губернатора про Иуду в партии

Руководство крайкома КПРФ отрицает наличие конфликта внутри партии, а поведение Андрея Ищенко называет "осенней вспышкой"

Андрей Ищенко. Фото: ИА PrimaMedia

Поведению депутата Заксобрания Приморья Андрея Ищенко, баллотировавшемуся на пост губернатора от КПРФ в 2018 году, и неожиданно выступившему через год молчания с громкими и дискредитирующими краевое руководство партии заявлениями будет дана оценка. Об этом ИА PrimaMedia сообщил лидер Приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев. Эксперты говорят о новом витке конфликта внутри КПРФ и начале борьбы за партийный ресурс, а также не исключают, что акцию Ищенко планировали в Москве.

В прошлом году на всю страну депутат от КПРФ, владелец строительной компании "Авора-строй" Андрей Ищенко стал известен благодаря выборам губернатора Приморья. Протестная волна вынесла т.н. "ноунейма" (noname) во второй тур выборов, итоги которых отменил ЦИК РФ. Коммунисты отказались повторно выдвигать Андрея Ищенко кандидатом в губернаторы Приморского края. Представители ЦК КПРФ это решение объяснили тем, что в партии не признают отмену первых выборов и считают их итоги сфальсифицированными. Кроме того, в КПРФ не были уверены, что кандидат сможет пройти муниципальный фильтр.

"Стало очевидно, что фильтр не даст возможности пройти нашему кандидату. Участвовать и не пройти фильтр – это признать отмену выборов, а мы ее не признаем", — заявил тогда зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Это решение было выстрадано, были разные точки зрения, и все понимали, что будет информационная шумиха, признавал коммунист: "Мы победили, но у нас украли победу – нам не дают собрать подписи, запускают спойлеров, и участие в выборах означает их легитимизацию" (цитата по газете "Ведомости").

"Мы считаем, что он победил на выборах в предыдущем туре. Также мы считаем, что прошедшие выборы были сфальсифицированы и эти фальсификации носят криминально-уголовный характер", — объяснил отказ от участия в выборах тогда лидер КПРФ Геннадий Зюганов (цитата по "Интерфаксу").

После повторных губернаторских выборов, на которых победил Олег Кожемяко, Андрей Ищенко, как говорится, "залег на дно". "Красного губернатора", как себя он называет, почти год было не слышно, не видно: ни заявлений в СМИ, ни выступлений на заседаниях Заксобрания Приморья.

Однако на днях Андрей Ищенко решил вернуться в медийное поле, выбрав для этого площадку "Авторадио" в городе Артеме (директора радиостанции Ищенко называет своим другом) с трансляцией на аккаунты бизнесмена в соцсетях. В завершение эфира ведущий задал вопросы, которые перед началом передачи ему предоставил депутат.

В частности, несмотря на то, что о решении не участвовать в кампании заявляли первые лица ЦК КРПФ, спустя почти год после известных событий Андрей Ищенко в "сливе" выборов решил обвинить первого секретаря ПКО КПРФ Анатолия Долгачева.

"В ночь (перед конференцией — ред.) узнал, что не только Ищенко, а никто из кандидатов на краевой конференции не будет выдвинут и произойдет так называемый слив. Связался с Зюгановым, на что он мне ответил: "Андрюш, я слишком хорошо знал твоего деда и знаю, кто ты такой. Ситуация в крае такова, что на конференции ты должен поговорить с народом, с коммунистами. Это 44 делегата. Если они тебя поддержат, ты их убедишь, то поднимаешь флаг и идешь побеждать".

Конференция проходила в здании крайкома КПРФ. Я приехал и понял, что происходит что-то не то. А происходило вот что: в рядах КПРФ появился Иуда, за 30 серебряников продал народ Приморского края, продал избирателей, которые нас поддержали. Имя этого иуды Долгачев Анатолий.

Он от избирательного штаба кандидата в губернаторы, штаба, который вела администрация президента – им было важно не допустить меня до выборов, – они пытались договориться. Ищенко не купили ни должностью, ни деньгами. Они предложили человеку деньги, он их взял. И когда я приехал на конференцию, люди стеснялись смотреть мне в глаза", — рассказал в эфире Андрей Ищенко.

Также коммунист объявил, что его избираемость 100%-ная. В случае если партия предложит выдвинуться на выборы в 2021 году, то, по словам Ищенко, он согласится: "Без разницы, какой округ. Сейчас их три. Я выиграю на любом".

В беседе с корр. ИА PrimaMedia Анатолий Долгачев заявил, что партия разберется с данным случаем, но не планирует выносить это в публичное поле.

— Будет внутрипартийное разбирательство. Он коммунист, член партии, и это будет обсуждаться, — сказал Долгачев, добавив, что такие заявления, конечно, бьют по имиджу КПРФ.

Лидер КПРФ в Приморье отрицает наличие внутрипартийного конфликта, а появление данного выступления он связывает особенностями характера Андрея Ищенко и тем, что на него могут оказывать влияние через бизнес. В самом выступлении на радио коммунист, действительно, упоминал, что дела его пошли в гору: стали выдавать разрешения на строительство.

— Это мнение самого Ищенко, которого, думаю, кто-то и в чем-то использует, — предполагает Анатолий Долгачев. — У него бывают весенние и осенние вспышки. Не стоит забывать, что Ищенко бизнесмен. И во многом у него руки связаны бизнесом. С помощью бизнеса его можно под какие-то моменты подводить.

Он также опроверг суть обвинений со стороны однопартийца: "Могу точно сказать, что 30 серебряников я не брал, никого не предавал. Первый секретарь – не пастух, делегаты – не овцы. Это было не мое решение, и даже не решение бюро. Это решение принималось делегатами конференции от всех местных отделений – от всех 33-х отделений, это 44 человека. Явным большинством было поддержано это решение. Пенять не на кого. Это решение высшего органа партии".

"Подготовка к выборам 2021 и борьба за лакомый крайком"

Эксперты считают, что решение не участвовать в повторных выборах губернатора принималось явно не в Приморском крае, а в Москве. Политологи сходятся во мнении, что конфликт в рядах приморских коммунистов пошел на новый виток, и то, что сейчас вылилось в публичное поле, можно расценивать как попытку сменить руководство партии в Приморье.

— Идёт подготовка к выборам 2021 и борьба за лакомый крайком с мощным электоральным потенциалом, — говорит политолог Александр Зыков. — На мой взгляд, Долгачев – это компромиссная фигура с неустойчивыми позициями. За заслуги его давно пора переводить в Москву, иначе перспективы в регионе могут быть печальными. Сильные агенты красного влияния готовы к борьбе. Причём в союзниках будут и администрация Приморского края, и Навальный. Одно другому не противоречит. Могу предположить даже, что расширение представительства в Законодательном собрании Приморья здесь не главное. А цель – именно контроль над Крайкомом. Долгачев надеется договориться, но придётся лавировать. Время покажет, сможет ли он пройти между Сциллой и Харибдой, — отмечает политолог.

По мнению Александра Зыкова, от конфликта внутри КПРФ выигрывает партия ЛДПР – в большей степени, а также левоцентристские партии.

— Причём в 2016 году ЛДПР на федеральных выборах в Приморье ненамного обогнала коммунистов. Тренд может закрепиться, — считает эксперт.

Директор КЦ "Эксперт Групп", политолог Павел Наливайко отмечает, что эта ситуация дискредитирует КПРФ в целом.

— Либо Ищенко не продумал историю и совершил глупость, обвинив в серьезных вещах Долгачева, либо у него есть карт-бланш на активные действия, которые могут привести в дальнейшем к смене руководства. Сложно сказать, что именно сыграло свою роль, КПРФ закрытая структура. Пока мы видим факты, которые не красят ни партию, ни самого Ищенко, который год молчал, а сейчас выходит с такими обвинениями. Но обвинение, которое выдвинул Ищенко, серьезное, и на месте Долгачева я подключил бы уже правоохранительные органы. Налицо сохранение внутреннего конфликта, который в КПРФ длится уже несколько лет. С такими позициями внутри отделения подходить к 2020-2021 году КПРФ не на руку, — говорил политолог.

Впрочем, эксперт согласен с тем, что инициаторами конфликта и активных действий могут быть отдельные группировки внутри ЦК КПРФ. На уровне верхушки КПРФ также существует раскол, и идет "транзит власти". В такой ситуации противникам председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова выгодно создать как можно больше точек напряженности в регионах присутствия компартии.

— Иркутская область, где готовится отставка Левченко (губернатор от КПРФ — ред.); есть Хабаровский край, где произошел конфликт в отделении, который вылился в конфликт на уровне ЗакДумы – не поделили комитет; сейчас Приморский край. И это только Дальний Восток и Сибирь. Поэтому не исключено, что это идет из Москвы, а в случае с Ищенко есть основания полагать, что акция спланированная, — поделился мнением Павел Наливайко.

В свою очередь, Андрей Ищенко сегодня в своем телеграм-канале анонсировал порцию компромата на краевое руководство ПКО КПРФ, а также объявил, что "фигура нового первого секретаря Краевого отделения КПРФ почти согласована", и это его старый товарищ, имеющий авторитет в партийных рядах.

Ольга Кишаковская