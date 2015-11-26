В Приморье законсервируют трижды не построенный культурный центр на острове Русском

На два деревянных купола краевые власти выделят еще 7 млн рублей
Общество 15:44
Недостроенный культурный центр на острове Русский. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Приморского края официально приняла решение о консервации инновационного культурного центра на острове Русском. Точка должна быть поставлена в декабре этого года, сообщает ИА PrimaMedia.

Еще в январе 2019 года замруководителя краевого департамента культуры Анна Гоголева, исполнявшая на тот момент обязанности директора департамента, рассказала — сначала были проблемы с подрядчиками, а потом объект законсервировали. Тогда же министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в Приморье "загубили кучу федеральных денег" при строительстве инновационного культурного центра, так и не завершив работу. Он подчеркнул, что власти региона трижды получали федеральные деньги и также три раза сдавали обратно, хотя "можно было три театра построить".

На будущий культурный центр во Владивостоке были предусмотрены не только федеральные, но и региональные деньги: только в 2018 году — 235 млн рублей.

Провальная стройка закончилась тем, что две куполообразные конструкции из деревянных опорных балок законсервируют до конца текущего года. И.о. губернатора Антон Волошко распорядился выделить 7 млн рублей, из них 300 тысяч — на подготовку проектной документации.

Недостроенный культурный центр на острове Русский

Недостроенный культурный центр на острове Русский. Фото: ИА PrimaMedia

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Тэги: деньги (финансы) культура

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