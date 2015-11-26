Новые предложения оператора обещают клиентам возможность реальной экономии

МегаФон предложил абонентам платить кэшбэком за безлимитные услуги связи. Фото: предоставлено компанией МегаФон

Увеличивающийся кэшбэк с максимальным размером в 30% и возможность тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика – такие преимущества предлагает абонентам МегаФон в рамках своей новой линейки тарифов "Включайся!". По мнению экспертов, новые предложения оператора обещают клиентам возможность реальной экономии. В свою очередь, МегаФон получает рост лояльности существующих абонентов и привлечение внимания потенциальных клиентов, которые сейчас пользуются услугами других операторов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

С октября МегаФон предлагает пользователям новых тарифных планов "Включайся!"* две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка — 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при "стаже" от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25% и через 24 месяца достигнет максимума — в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube (12+).

"Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком, — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. — Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки "Включайся!". Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт".

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи "МегаФон Ритейл", любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset (6+) или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

"Операторский рынок является высококонкурентным, – говорит ведущий аналитик Mobile Review Эльдар Муртазин. — Как результат, операторы вынуждены постоянно обновлять тарифные предложения. Это, в свою очередь, создает переход абонентов с одного плана на другой, что затрудняет операторам планирование. Повышенный до 30% кэшбэк в тарифной линейке "Включайся" от Мегафон позволяет оператору нивелировать переток абонентов с одного тарифа на другой и более гибко формировать свое предположение. Это инструмент лояльности для постоянных абонентов, одновременно с этим кэшбэк дает возможность скрытых скидок в тарифных планах. Такой инструмент делает лояльность абонента составляющей частью тарифа, а быть лояльным становится выгодно. Для оператора улучшается прогнозирование денежных потоков, снижается отток базы".

"Новое предложение МегаФона удивляет даже не щедростью, а практичностью, — комментирует аналитик Сергей Вильянов. — На рынке существует множество программ, где начисляется куча баллов и виртуальных рублей, однако очень трудно превратить их во что-то осязаемое и полезное. В случае с новым кэшбэком каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбэка можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей — отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кэшбэка подключить функцию "Родительский контроль", существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка".

То есть абонент получает не фантики, а инструмент для прокачки своего тарифного плана под собственные нужды и без необходимости платить больше. Плюс главные преимущества достаются "старым" лояльным абонентам, а не новичкам, на привлечение которых обычно нацеливаются подобные предложения. Уверен, что новый подход к кэшбэку задает тренд на практичность бонусных предложений на отечественном рынке мобильной связи".

*— кэшбэк доступен на тарифах "Включайся! Развлекайся", "Включайся! Говори", "Включайся! Общайся", "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". Начисляется каждый месяц и доступен для использования в течение года.