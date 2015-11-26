Лидер "Единой России" в Приморье: ухожу с поста, но остаюсь частью команды

Нового секретаря регионального отделения определят в начале ноября

Олег Кожемяко и Людмила Талабаева. Фото: Пресс-служба ЗС ПК

Член Совета Федерации, лидер приморских единороссов Людмила Талабаева подтвердила информацию о том, что она написала заявление на имя секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. В беседе с ИА PrimaMedia сенатор сообщила, что поддерживает тренд на обновление партийной элиты, но, уходя с поста, остается членом команды. По информации агентства, региональная конференция, на которой будет определен новый секретарь, состоится в начале ноября. Эксперты считают, что Людмила Талабаева передает команде губернатора Приморья Олега Кожемяко работоспособное отделение, с которым можно подготовиться к выборам 2021 года.

В письме, направленном в адрес Турчака 11 октября (ИА PrimaMedia ознакомилось с его содержанием), Людмила Талабаева отмечает, что "Приморское отделение за прошедший год смогло мобилизовать свои ресурсы, выстроить работу на местах и доказать жителям края, что партия "Единая Россия" является ведущей политической силой в регионе". По ее мнению, в Приморском отделении сформирована сильная, молодая команда в политсовете, президиуме и местных отделениях, сформированы и эффективно работают фракции "Единой России" во всех представительных органах власти.

"Поэтому я уверена, что сегодняшняя команда сможет успешно выполнить все стоящие перед партией задачи", — уверена Людмила Талабаева.

Руководитель отделения просит освободить ее от должности секретаря с 12 октября по причине состояния здоровья.

Сама Людмила Талабаева сообщила агентству, что, во-первых, подошел заранее согласованный с руководством партии и региона срок передавать руководство региональным отделением новой команде, а во-вторых, она сама по состоянию здоровья не сможет больше эффективно нести нагрузку, связанную с работой руководителя регионального отделения "Единой России".

"Действительно, существовала договоренность с губернатором края Олегом Николаевичем Кожемяко, с секретарем Генсовета Андреем Анатольевичем Турчаком о том, что я приду на эту должность ровно на 1 год. Это было 12 октября 2018 года. Тогда в Приморье фактически заново формировалась вся вертикаль власти после кризиса, случившегося на фоне выборов. Требовалась мобилизация партийного ресурса, выстраивание работы местных отделений, проведение работы по реорганизации самого крупного, Владивостокского отделения. Можно сказать, что я пришла как антикризисный менеджер. Однако, любой кризис рано или поздно заканчивается, нельзя вечно жить в пожарном режиме. Теперь требуется планомерная, системная работа. Тем более, я считаю правильным регулярное обновление партийных элит, оно произошло и на федеральном уровне, мы серьезно обновили президиум и политсовет регионального отделения. Считаю, что пришла очередь мне уступить место секретаря", — рассказала Людмила Талабаева.

"Я бы хотела поблагодарить всех партийцев, которые поддержали год назад мое назначение и попросить и дальше работать единой командой, совместно с руководством региона, сохранить единство в партийных рядах", — добавила она.

Для некоторых коллег Людмилы Талабаевой по партии, а также депутатов Законодательного собрания Приморья эта новость стала неожиданностью.

"Я расстроен, потому что Людмила Заумовна хорошо себя показала в качестве лидера партии в Приморском крае. Хочу сказать, что ее возврат был неспроста, партия тогда начала проваливаться. Только такой инициативный человек, как она, может поднять авторитет партии и заставить всех работать. Поэтому ее работу оцениваю хорошо, благодаря ей удалось всех сплотить, в том числе и тех, кого до этого сплотить было сложно", — сказал председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев.

"Позитивно оцениваю роль, которую Людмила Заумовна сыграла в жизни регионального отделения партии. Безусловно, это человек, который неравнодушно относился к тому, что ей было поручено. Она могла внести организационное начало, поэтому неудивительно, что ее вторично вернули к руководству региональным отделением партии. Будучи человеком ответственным, этот год Людмила Талабаева отработала не формально, а так, как должно было – неравнодушно и ответственно", — поделился мнением вице-спикер Заксобрания Приморья, член президиума регионального политсовета ЕР Сергей Кузьменко.

Приморские политологи, комментируя сложение полномочий Талабаевой, отметили ее значительный вклад в восстановление позиций "Единой России" в регионе и положительно высказались о "спокойном транзите власти" в партийном руководстве.

Решение о передаче полномочий секретаря регионального отделения "Единой России" должна утвердить партийная конференция, она же назначит нового руководителя приморских единороссов. Предварительно, конференция намечена на 2 ноября.