Сенатор Людмила Талабаева покидает пост лидера "Единой России" в Приморье

За год на посту секретаря ей удалось реанимировать работоспособность отделения

Людмила Талабаева. Фото: ИА PrimaMedia

Пост секретаря Приморского регионального отделения "Единой России" покидает сенатор Людмила Талабаева. В письме на имя секретаря Генсовета партии Андрея Турчака лидер приморских единороссов просит о досрочном сложении полномочий по причине состояния здоровья. Эксперт считает, что за год ей удалось справиться с поставленными задачами и реанимировать работу отделения, сообщает ИА PrimaMedia.

В ноябре прошлого года Людмила Талабаева, возглавлявшая до этого "Единую Россию" в Приморье с 2012 по 2016 год, вернулась на пост лидера партии. Это решение было обусловлено сложным периодом для "Единой России". Муниципальные выборы в Приморском крае показали слабые результаты для выдвиженцев от "Единой России". Среди задач, которые стояли перед Талабаевой, партийные руководители называли повышение роль "Единой России" и ее авторитет. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак тогда отмечал, что перед Людмилой Талабаевой стоит задача "поднять на время приспущенное знамя "Единой России" в регионе".

В письме, направленном в адрес Турчака 11 октября (ИА PrimaMedia ознакомилось с его содержанием), Людмила Талабаева отмечает, что "Приморское отделение за прошедший год смогло мобилизовать свои ресурсы, выстроить работу на местах и доказать жителям края, что партия "Единая Россия" является ведущей политической силой в регионе". Успехи кандидатов от партии на прошедших 8 сентября выборов – тому подтверждение.

"В Приморском отделении сформирована сильная, молодая команда в политсовете, президиуме и местных отделениях, сформированы и эффективно работают фракции "Единой России" во всех представительных органах власти. Поэтому я уверена, что сегодняшняя команда сможет успешно выполнить все стоящие перед партией задачи", — уверена Людмила Талабаева.

Вместе с тем, руководитель отделения просит освободить ее от должности секретаря с 12 октября по причине состояния здоровья.

По мнению политолога Сергея Гребенюка, Людмила Талабаева справилась с отведенной ей ролью антикризисного управляющего.

"Она пришла на фоне жесткого кризиса, когда кандидат, поддержанный партией на выборах губернатора, фактически проиграл, в региональном отделении обострилась борьба и имела место в целом дезорганизация. Ей удалось за год реанимировать работоспособность партийной структуры. Можно искать недостатки, но в то же время отделение показало себя достойно на повторных выборах губернатора. Общий результат единого дня голосования в сентябре для партии тоже можно считать вполне удовлетворительным. Безусловно, во многом это произошло благодаря новым технологическим приемам, таким как поддержка самовыдвиженцев. Но в то же время в совокупности ЕР удалось выполнить план по мандатам", — считает политолог.

Также за этот год команда Людмилы Талабаевой провела реформирование партийной структуры во Владивостоке. Вместо пяти местных отделений, работавший в районах города, была создана единая структура, которую возглавил депутат Заксобрания Приморья Александр Щербаков.

Оценивая решение задачи по росту авторитета партии, эксперт отметил, что за минувший год удалось избавить партию от негативного шлейфа и нормализовать атмосферу внутри партии и медийную вокруг нее.

"Если год назад были потоки критики, то теперь партия не вызывает такой большой антагонизм на уровне местной проблематики. Понятно, что федеральные тренды вроде пенсионной реформы — долгоиграющие, их будут припоминать долго, но на местном уровне удалось выстроить отношения с элитами и улавливать настроения граждан", — убежден Гребенюк.

В свою очередь, Людмила Талабаева теперь может сфокусироваться на работе в Совете Федерации, оставив партию сменщику, который будет задавать векторы развития на будущее.