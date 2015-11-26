К выходным температура в Приморье может подняться до +18°С

Холода в крае надолго не задержатся
Общество 17:14
Погода. Фото: ИА PrimaMedia

Холодная воздушная масса, которая пришла в Приморье за атмосферным фронтом, надолго в крае не задержится. С середины этой недели температурный фон начнет ощутимо повышаться, а к предстоящим выходным столбики термометров днём могут подниматься до + 15…+18°С. Об этом в интервью порталу "Примпогода" рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

Главный синоптик края, также прокомментировал первый снег, который прошел сегодня в Приморье.

"Над южным Приморьем сегодня ночью и утром проходил атмосферный фронт. Наблюдались смешанные осадки (дождь с мокрым снегом), которые для середины октября также не уникальны", — заявил Кубай.

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