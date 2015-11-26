Отопительный сезон в Артеме и Партизанске стартует 15 октября

В первую очередь к отоплению подключат детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд
Общество 17:20
Отопительный сезон. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

В соответствии с постановлениями городских администраций отопительный сезон в Артеме и Партизанске стартует 15 октября. В рамках подготовки к ОЗП филиал "Приморская генерация", а также учреждения социальной сферы, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства произвели заполнение магистральных, разводящих, межквартальных тепловых сетей и систем отопления жилых домов и объектов социально-культурной сферы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

В первую очередь к отоплению подключат детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Тепло в дома жителей будет поступать постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями.

В преддверии отопительного сезона специалисты "Приморской генерации" провели большую ремонтную кампанию: в Артеме и Партизанске прошли гидравлические испытания, по итогам которых ремонтные бригады устранили выявленные дефекты, были частично заменены участки теплосетей, оборудование на энергообъектах прошло плановый текущий и капитальный ремонты. Обеспечено наличие нормативных запасов топлива и неснижаемого аварийного запаса материалов и запчастей. Персонал укомплектован согласно штатному расписанию и прошел необходимую профессиональную подготовку.

Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" готов обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей на протяжении всего осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.

Важно помнить, что энергетики начинают обеспечивать теплоснабжение потребителей в строгом в соответствии с законодательством: на основании постановления администрации муниципального образования. Данный документ и определяет дату начала отопительного сезона.

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Тэги: ДГК, Дальневосточная генерирующая компания отопительный сезон

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