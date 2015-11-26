Павел Мезенин: Мы не можем отмахиваться от людей, когда им нужна помощь

В течение этого года за бесплатной юридической помощью в Приморье обратились 869 раз
Общество 11:25
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Павел Мезенин. Фото: ИА PrimaMedia

Директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Павел Мезенин рассказал корр. ИА PrimaMedia, какие категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь и к кому за ней обращаться.

– Павел Викторович, расскажите, какую именно юридическую помощь можно получить бесплатно? И какие категории граждан могут воспользоваться этой услугой?

– Такая помощь оказывается в рамках государственной программы Приморского края "Безопасный край" в виде устного и письменного консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Наши адвокаты могут представлять интересы потерпевших в суде. Пользоваться услугами могут такие категории граждан: инвалиды I и II группы, дети-сироты, ветераны войны, малообеспеченные люди и пенсионеры, а также люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Имеется в виду инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью или травмой, конфликт или жестокое обращение в семье, отсутствие определенного места жительства, безработность.

– Каких адвокатов привлекают к такой работе?

– На сайте нашего департамента перечислены все адвокаты, которые оказывают гражданам бесплатную помощь. На текущий момент их 176 человек. Люди могут зайти на сайт, оценить, посмотреть. В этом году на обеспечение этой помощи мы предусмотрели 1,9 млн рублей. В течение этого года за бесплатной юридической помощью обратились 869 раз, причем 601 обращение – просьба проконсультировать. 28 раз наши адвокаты представляли интересы потерпевших в суде.

– Что надо сделать жителю края, чтобы получить эту помощь?

– Посмотреть список на сайте и обратиться к ближайшему адвокату. Понадобятся также документы, подтверждающие льготную категорию гражданина.

– Где находятся адвокаты? Обязательно ли нужно приезжать во Владивосток?

– Они во многих районах Приморского края находятся: и в городах, и в посёлках есть. Ради консультации специально ехать во Владивосток не придётся.

– Насколько эта услуга востребована среди населения Приморского края?

– Востребованность этой услуги упала по сравнению с прошлым годом. Это происходит по нескольким причинам. Есть нарушения самого процесса, адвокаты поверхностно работают с населением. А вторая причина заключается в том, что само население не знает о получении бесплатной помощи. Мы начали работать в этом направлении. Чтобы стимулировать адвокатов – понятно, что предлагаемые нами цены их не всегда устраивают – мы пошли на изменение расценок. Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что одна из самых востребованных услуг – это помощь в подготовке апелляционной жалобы. Поэтому оплату за эту услугу увеличили. Ожидаем, что адвокаты теперь будут более охотно участвовать в этом процессе.

На прошедшем совещании глав советов муниципальных образований выступал начальник главного управления юстиции, объяснял, что нужно активнее информировать население об этой услуге со стороны государства, не отмахиваться от людей. В следующем году мы, возможно, будем рассматривать расширение категорий граждан, которые могут получить бесплатную помощь. Зависит от ситуации и обстановки на территории.

– Сейчас пока непонятно, насколько может расшириться список категорий?

– В связи с тем, что мы не израсходовали все денежные средства, которые были предусмотрены в 2017-2018 годах, имеет смысл говорить о расширении категорий. Наша первостепенная задача – проинформировать население о такой возможности. Понятно, что бабушки, дедушки и инвалиды не всегда могут зайти на сайт и всё это посмотреть, но мы всегда стараемся рассказать о своей работе широкой общественности. Социальная значимость этой работы велика.

– Люди обращались с жалобами на некачественную юридическую помощь?

– Честно говоря, такого не было. В любом случае, гражданин может нам напрямую сообщить. У нас есть еще правовой департамент, который формирует политику в области бесплатной юридической помощи. Главное управление юстиции тоже контролирует эту работу. Локомотивом двигаются, это процесс управляемый. К нам информация о некачественной помощи не поступала, но если столкнёмся, то будем разбираться.

– Бывает так, что некоторые проблемы требуют нескольких встреч?

– Да, разумеется. Сначала адвокаты могут проконсультировать, затем – помочь написать заявление, а потом, если понадобится – представлять интересы потерпевшего в суде. Это может быть работа не одного дня.

– Какая история лично вам запомнилась больше всего?

– Наш юрист представляла в суде интересы ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Это было дело о взыскании алиментов. Его результатом стало решение суда о взыскании с ответчика 1,4 млн рублей.

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Тэги: защита прав (физическая, юридическая) социальная помощь

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