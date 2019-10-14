Costa Serena завершает круизный сезон в столице Дальнего Востока: фотопрогулка по лайнеру

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Costa Serena завершает круизный сезон в столице Дальнего Востока: фотопрогулка по лайнеру

Круизный лайнер Costa Serena зашел в порт Владивосток. Судно пришвартовалось к причалам Морского вокзала сегодня, 14 октября, в обед. Лайнер прибыл из японского порта Нагасаки и после посещения Владивостока направится к берегам Кореи в порт Скочо. Следующий круиз вновь начнется в Сокчо, продолжится 17 октября во Владивостоке и далее лайнер отправится в японский порт Сакаиминато, после чего круизный сезон в Приморье будет завершён. ИА PrimaMedia предлагает фотопрогулку по лайнеру Costa Serena.

Круизный лайнер "Costa Serena" имеет 13 пассажирских палуб и 1507 кают, способных вместить до 3617 пассажиров. На верхних палубах размещаются бассейны и джакузи, ниже — рестораны, бары, казино, фитнес-центр, библиотека. На лайнере также есть художественная галерея и музей итальянского футбольного клуба "Ювентус". В носовой части на нескольких палубах устроен концертный зал, служащий и театральной сценой, и кинотеатром.

• "Costa Serena" — круизное судно класса "Concordia" итальянской компании "Costa Cruises". С момента ввода в строй судно является флагманом. Эксплуатация судна началась в середине 2007 года.

• Итальянская компания "CostaCruises" – одна из самых старых и известных в Европе, поэтому более чем за 50 лет своего присутствия на рынке она сохранила множество традиций и уникальных особенностей. Свои круизы она организовывает под лозунгом "Круизы в итальянском стиле". Этот лозунг проявляется в каждой детали: от декора залов до организации питания в ресторане. Компания обладает одним из самых внушительных флотов среди "коллег по цеху" — на службе 14 лайнеров, все корабли ходят под итальянским флагом. Генеральный офис компании располагается в Генуе.

• "CostaCruises" является абсолютным рекордсменом относительно количества круизов – более 225 морских путешествий ежегодно, более 60 маршрутов продолжительностью до 22 дней.

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