Безнала нет, есть дыры в полу: жители Владивостока платят больше за те же убитые автобусы

С повышением цены проезда в городских автобусах горожане стали еще более взыскательны к качеству услуг

Безнала нет, но есть дыры: жители Владивостока ополчились против автобусного хаоса (ФОТО). Фото: ИА PrimaMedia

Несмотря на повышение стоимости проезда в общественном транспорте Владивостока, горожане вынуждены по-прежнему ездить в грязных автобусах с дырявыми полами и неисправными сиденьями. Также далеко не во всех автобусах есть терминалы безналичной оплаты, сообщает ИА PrimaMedia.

Примечательно, что рост стоимости проезда в городском транспорте логично спровоцировал и рост претензий к качеству предлагаемых услуг. Горожане все чаще требуют у водителей предоставить им возможность расплатиться картой, а также резонно ожидают, что грубых, не знающих ПДД водителей на старых неисправных автобусах с грязными салонами навсегда заменят вежливые специалисты своего дела на новой и комфортной технике.

"Сегодня довелось прокатиться на дырявом автобусе фирмы "ВладРейс". Помимо грязного и дырявого салона, в автобусе отсутствовал терминал безналичной оплаты. Водитель вежливого ответил, что это не его проблемы, а компании, что нет терминала. И на штраф в 5 тысяч рублей ему плевать", — рассказывает в своем блоге житель города Александр.

Безнала нет, но есть дыры: жители Владивостока ополчились против автобусного хаоса (ФОТО). Фото: предоставлено читателем Безнала нет, но есть дыры: жители Владивостока ополчились против автобусного хаоса (ФОТО). Фото: предоставлено читателем Безнала нет, но есть дыры: жители Владивостока ополчились против автобусного хаоса (ФОТО). Фото: предоставлено читателем Безнала нет, но есть дыры: жители Владивостока ополчились против автобусного хаоса (ФОТО). Фото: предоставлено читателем Безнала нет, но есть дыры: жители Владивостока ополчились против автобусного хаоса (ФОТО). Фото: предоставлено читателем Безнала нет, но есть дыры: жители Владивостока ополчились против автобусного хаоса (ФОТО). Фото: предоставлено читателем 1 / 6

Александр направил соответствующую жалобу с фотографиями в администрацию города. Отметим, что оформить обращение или жалобу может любой горожанин, используя интернет-приемную мэрии Владивостока на ее официальном сайте.

Также некоторые водители между безналичным расчетом и 5-тысячной купюрой предпочитают выбрать второй вариант. Так, на маршруте № 49 водитель с радостью вместо карты взял крупную купюру.

— Ехала на 49 из центра. Зашла, сразу спросила, можно ли картой расплатиться. Сказал можно, но спросил: а налички совсем нет? Говорю, нет. Следом подошла женщина, у них состоялся такой же диалог. Но у женщины оказалось 5 тысяч рублей. И водитель предпочел найти сдачу с "пятерки". К слову, валидатора рядом с водителем не было видно. Мы поехали, я хотела посмотреть, как он собрался принимать мою карту. В дороге, за рулем, водитель вытащил откуда-то из-под сиденья валидатор и стал натыкивать на нем кнопки. Аппарат попищал, водитель сказал: "батарейка села" и отпустил меня без оплаты, — рассказала корр. агентства пассажирка автобуса Ольга.

Между тем, как заверили в мэрии, сегодня в общественном транспорте Владивостока за проезд можно рассчитаться наличным и безналичным способом. В обоих случаях для расчета необходим терминал, этого требует закон. Он не только прочитает карту, но и выдаст билет.

По данным АДЦ, терминалами сегодня обеспечены все автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер. Если по каким-то причинам терминал не работает, об этом можно сообщить руководителю транспортного предприятия (координаты можно найти в каждом салоне на стенде "Уголок пассажира") или в управление транспорта администрации города по тел. 2614-334. Здесь подчеркивают, что расчет с помощью онлайн-перевода за проезд незаконен.

Напомним, что тариф на проезд в общественном транспорте Владивостока повысился 30 сентября. Соответствующее постановление приняли 26 сентября. Одна поездка в автобусе теперь стоит 28 рублей, в трамвае, троллейбусе и на фуникулере – 20.