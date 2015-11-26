Губернатор Приморья подписал новое постановление о снижении районного коэффициента до 1,2

В некоторых территориях предусматривается увеличение окладов на 10%, а на остальной территории региона − на 3,125%

Плакат. Фото: ФППК

Принято окончательное решение о снижении районного коэффициента (РК) к зарплате работников бюджетной сферы в Приморском крае с 1,3 до 1,2 с 1 января 2020 года. Новое постановление сегодня, 15 октября, подписал губернатор Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно документу, к заработной плате работников учреждений начисляется районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР. В размере 1,3 – за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны. На остальной территории Приморского края устанавливается районный коэффициент в размере 1,2.

Эта норма начинает действовать с 1 января 2020 года.

Также новым постановлением закрепляется, что заработная плата работников учреждений (без учета стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой до изменения системы оплаты труда при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

В связи с установлением районного коэффициента к заработной плате предусматривается увеличение с 1 января 2020 года расходов краевого бюджета на фонд оплаты труда работников учреждений, расположенных в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны на 10%. На остальной территории Приморского края − на 3,125%.

Этот пункт стал компромиссом в дискуссии между администрацией региона и Федерацией профсоюзов Приморского края, которая в сентябре этого года выступила резко против снижения районного коэффициента, что в итоге привело к отмене первой версии постановления.

Отраслевым органам исполнительной власти поручено до 21 октября разработать и утвердить изменения в примерные положения об оплате труда работников подведомственных учреждений по видам экономической деятельности в соответствии с постановлением и довести указанные изменения до руководителей учреждений.

Руководителям учреждений поручается увеличить оклады работника на 10%, а также до 1 ноября разработать и утвердить изменения в положения об оплате труда работников и провести организационно-штатные мероприятия, связанные с изменениями, внесенными в положения об оплате труда работников учреждений.

Профсоюзы по-прежнему выступают против снижения районного коэффициента, но планируют продолжить работать по этой теме не федеральном уровне. Вопрос сохранения коэффициента для дальневосточников на уровне не ниже 1,3 выносит на заседание Российской трехсторонней комиссии лидер ФНПР Михаил Шмаков.

"Теперь наша общая задача — убедить федеральный центр установить в Приморье и на Дальнем Востоке в целом районный коэффициент не ниже 30% для работников предприятий всех форм собственности. Будем делать это через Российскую трехстороннюю комиссию при поддержке ФНПР", — заявлял ранее председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков.

7 октября в Приморье прошла серия митингов профсоюзов, одним из требований которых стало установление районного коэффициента не ниже 30% для работников всех отраслей.