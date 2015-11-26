Идеи Овнов, помощь Раков и переживания у Львов: подробный гороскоп на 16 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ предстоит искать новые методы работы в областях, где дело встало. Учитесь распознавать истинный смысл того, что стоит за сказанными словами. Было бы полезно запомнить все идеи о себе и своем призвании, которые придут в голову.

ТЕЛЬЦАМ будет непросто прийти к взаимопониманию с коллегами по работе. В некоторых вопросах вы слишком поддаетесь эмоциям: помните о главном! Не бойтесь будущего: напротив, думайте о том, что все развивается так, как надо, и все, что нужно, приходит к вам само в самое подходящее время.

БЛИЗНЕЦАМ стоит ближе познакомиться с техникой, на которой они работают. Соотнесите новую информацию со своими чувствами, которые она у вас вызывает. Показаны укрепляющие и оздоровительные процедуры: массаж, сауна, умеренная физическая нагрузка.

Многим РАКАМ предстоит облагораживать окружающее пространство, возможно, помогать кому-то решить личные проблемы. Подумайте о том, чтобы научиться чему-то новому. Возможно, вы себя недооцениваете.

Немало переживаний выпадет на долю ЛЬВОВ. Возможны разногласия с людьми, мнению которых вы привыкли доверять. Хорошо анализировать и переосмысливать события, которые имеют в вашем роду тенденцию к повторению.

ДЕВАМ в делах этого дня можно идти на риск. В профессиональной сфере не бегите от выяснения отношений и нового опыта. День прекрасно подходит для изобретений и творчества.

ВЕСЫ, если в скором времени вам понадобятся какие-то документы, бумаги – позаботьтесь об этом заранее. Благоприятны встречи с людьми, которые продвинулись в интересующей вас области. Любые ограничения будут вызывать желание выйти из-под контроля.

Перед СКОРПИОНАМИ окажется несколько новых перспективных путей развития. Не стоит безоглядно доверять всему, что вы слышите, но и отрицать все сходу вряд ли разумно: умейте извлекать ценную информацию, отбрасывая остальное.

СТРЕЛЬЦАМ стремление к комфорту вдохновит на походы по магазинам, причем многие готовы истратить на приглянувшуюся вещь всю наличность. Приобретайте только то, что действительно необходимо.

КОЗЕРОГИ были бы рады устраниться на время от дел, но вряд ли это у них получится. Возможно, прошлый опыт ограничивает вас в настоящем. День связан с постижением основополагающих истин, дает силы для внутреннего преображения.

ВОДОЛЕИ, новое сотрудничество может подтолкнуть ваши дела в нужном направлении. Окружающие возлагают на вас большие надежды! День позволяет делать несколько дел сразу, можно удачно совместить работу и личную жизнь.

Некоторым РЫБАМ придется решать выполнять неожиданные просьбы, отдавать долги. Дела, по поводу которых существовали определенные договоренности, могут изменить свой ход. Для энергетической подпитки хорошо использовать молитвы, работу с образами.